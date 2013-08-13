2011年10月17日在温州拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京8月12日（记者 Xiaoyi Shao/Koh Gui Qing） - 温州成为中国首个放宽楼市限购令的城市，获准购买第二套住宅的人数增加。分析师认为，其他城市料不会效仿。

投资者越发押注中国可能很快放松长达四年的楼市限制以支撑经济，今年中国经济增速或录得23年来最低。

根据新规，温州市户籍居民家庭如果已经在温州市区拥有一套住房，现在可以再购买一套市区住房，而2011年3月出台的限购令不允许购买第二套住房。

温州市房产管理局官员周一确认了媒体有关限购令放松的报道。

温州市的限购令一直比其他城市更为严格，其他城市仅限制本地户籍家庭购买第三套住房。放宽限购令后，温州的规定与其他城市差不多。

温州盛产企业家，曾一度受炒房折磨。不过政策的打压令温州楼市降温，官方数据显示，温州是全国70个城市中唯一一个5月和6月房价都同比下降的城市。2011年9月以来，温州房价连续22个月同比下降。

分析师表示，温州放宽限购令并不意味着全国范围内的限购令放宽即将到来，而且温州的政策调整能否获得中央领导的支持还是个未知数。

海通证券房地产分析师贾亚童指出，温州之前的限购令过于严格，房价下跌幅度过大，(此次放宽限购)是个例，要看其他城市是否效仿，以及中央是否叫停。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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