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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 13日 星期二 14:54 BJT

温州放宽楼市限购

温州成为中国首个放宽楼市限购令的城市，允许本地户籍家庭购买第二套住宅。分析师认为，其他城市料不会效仿。温州市房产管理局官员周一确认了媒体有关限购令放松的报道。温州市的限购令一直比其他城市更为严格，其他城市仅限制本地户籍家庭购买第三套住房。放宽限购令后，温州的规定与其他城市差不多。路透
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