中国检察机关释放涉嫌庞氏骗局的英国主管 因证据不足

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8172元附近
路透北京6月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8172元附近，较上日贬值约76点。
路透上海5月15日 - 中国检察机关已放弃对涉嫌数百万美元庞氏骗局的英国主管David Byrne的调查，允许他离开中国。此前一年，他被取保候审，不得离开中国。
据路透看到的一份官方文件，鞍山市人民检察院决定对涉嫌集资诈骗的Byrne不予起诉，因为证据不足。检察机关对此不予置评。
Byrne上周已返回英国。他去年表示，自己并非EuroFX的实际控制人，而是完全听从另一名英国人的指令。他告诉路透，他的获释证实了自己的清白。“我会继续尽我所能帮助那些受害者，”他表示。
路透去年报导，一个名为EuroFX的外汇交易平台项目，是如何导致中国和其他国家数千名投资者受骗。EuroFX在英国注册成立，总部亦设在英国。
Byrne去年5月被鞍山警方拘押，后获保释，但被禁止离开中国。
受骗投资者的代表李珊宝说，他们损失了约10亿美元，Byrne离开中国并不代表这起案子的结束。
“4,400名受害者不会放弃这场反诈骗斗争，”李珊宝称。
英国警方并未调查这起案件，因为他们说大多数受害者在中国。英国严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)官员表示，“此刻即不会证实也不会否认对EuroFX的关注。”(完)
(编译 刘秀红/杜明霞；审校 屈桂娟)
路透北京6月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8172元附近，较上日贬值约76点。
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
路透上海6月21日 - 在MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布将A股纳入MSCI指数后，中国证监会周三晨间迅速回应称，证监会将会同相关各方，进一步完善境外投资者投资A股的相关制度和规则，便利境外投资者通过包括跟踪MSCI指数在内的多种方式投资A股。