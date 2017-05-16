中国检察机关释放涉嫌庞氏骗局的英国主管 因证据不足

路透上海5月15日 - 中国检察机关已放弃对涉嫌数百万美元庞氏骗局的英国主管David Byrne的调查，允许他离开中国。此前一年，他被取保候审，不得离开中国。

据路透看到的一份官方文件，鞍山市人民检察院决定对涉嫌集资诈骗的Byrne不予起诉，因为证据不足。检察机关对此不予置评。

Byrne上周已返回英国。他去年表示，自己并非EuroFX的实际控制人，而是完全听从另一名英国人的指令。他告诉路透，他的获释证实了自己的清白。“我会继续尽我所能帮助那些受害者，”他表示。

路透去年报导，一个名为EuroFX的外汇交易平台项目，是如何导致中国和其他国家数千名投资者受骗。EuroFX在英国注册成立，总部亦设在英国。

Byrne去年5月被鞍山警方拘押，后获保释，但被禁止离开中国。

受骗投资者的代表李珊宝说，他们损失了约10亿美元，Byrne离开中国并不代表这起案子的结束。

“4,400名受害者不会放弃这场反诈骗斗争，”李珊宝称。

英国警方并未调查这起案件，因为他们说大多数受害者在中国。英国严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)官员表示，“此刻即不会证实也不会否认对EuroFX的关注。”(完)