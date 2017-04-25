中国检察机关对原国家统计局局长王保安涉嫌受贿案提起公诉

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
公告称，国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由河北省人民检察院侦查终结后移送河北省张家口市人民检察院审查起诉。
近日，张家口市人民检察院已向张家口市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人王保安利用担任财政部部长助理、副部长、国家统计局党组书记、局长等职务上的便利，为他人谋取利益，以及利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或通过特定关系人非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。
四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由贵州省人民检察院侦查终结后移送贵州省六盘水市人民检察院审查起诉。
近日，六盘水市人民检察院已向六盘水市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人李成云利用担任中共德阳市委书记、四川省人民政府副省长等职务上的便利，为他人谋取利益，直接或通过特定关系人非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。
中纪委于去年1月公布，王保安涉嫌严重违纪，接受组织调查。并于8月被开除党籍和开除公职。王保安分别在财政部、国家税务总局任过职，2015年4月任国家统计局党组书记、局长。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。