中国检察机关对原国家统计局局长王保安涉嫌受贿案提起公诉

近日，张家口市人民检察院已向张家口市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人王保安利用担任财政部部长助理、副部长、国家统计局党组书记、局长等职务上的便利，为他人谋取利益，以及利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或通过特定关系人非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。