东莞公安局长因扫黄不力被免职

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京2月14日 - 新华社报道称，广东对东莞多名扫黄不力负责人进行问责处理，东莞市副市长、市公安局局长严小康被免职。
报道援引广东省委通报称，严小康在任东莞市副市长、市公安局局长期间，没有正确履行职责，致使东莞市涉黄违法行为屡禁不止，在国内外造成极为恶劣的影响。
另有七名相关责任人也被免职。
东莞市近日被中国中央电视台曝光部分娱乐场所和酒店存在严重涉黄问题。
虽然中国当局经常对涉黄等犯罪活动进行打击，但官媒以如此高调的方式曝光东莞的涉黄问题却很罕见。
央视近日播出长达半小时的报导，对东莞五个乡镇的涉黄行为进行了曝光。（完）
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)