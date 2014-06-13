广东集中“扫黄”打掉涉黄团伙214个

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京6月12日 - 新华社周四报导称，经过四个月的侦办，广东全省共破获涉黄刑事案件1,121宗，打掉涉黄团伙214个，刑事拘留3033人，东莞涉黄专案全部成功告破。
此前，中央电视台对广东省东莞市的色情产业进行了曝光。
报导称，在此次扫黄行动期间，广东各地公安机关对存在涉黄活动的桑拿按摩、歌舞娱乐、沐足休闲、发廊、美容美体和出租屋等场所进行了多轮地毯式清查整治。查处违法违规场所3,553家，其中取缔269家，停业整顿3,129家。
报导并称，在此次行动中，广东警方还全面清理整治网上涉黄问题，清理涉黄网站1,200多个，处理涉黄QQ、微信账号等100多万个。
报导援引广东省公安厅官员的话称，此次扫黄行动将持续到今年年底。（完）
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。