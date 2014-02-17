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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:48 BJT

东莞公安局长因扫黄不力被免职

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月14日 - 新华社报道称，广东对东莞多名扫黄不力负责人进行问责处理，东莞市副市长、市公安局局长严小康被免职。

报道援引广东省委通报称，严小康在任东莞市副市长、市公安局局长期间，没有正确履行职责，致使东莞市涉黄违法行为屡禁不止，在国内外造成极为恶劣的影响。

另有七名相关责任人也被免职。

东莞市近日被中国中央电视台曝光部分娱乐场所和酒店存在严重涉黄问题。

虽然中国当局经常对涉黄等犯罪活动进行打击，但官媒以如此高调的方式曝光东莞的涉黄问题却很罕见。

央视近日播出长达半小时的报导，对东莞五个乡镇的涉黄行为进行了曝光。（完）
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