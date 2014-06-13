广东集中“扫黄”打掉涉黄团伙214个

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月12日 - 新华社周四报道称，经过四个月的侦办，广东全省共破获涉黄刑事案件1,121宗，打掉涉黄团伙214个，刑事拘留3033人，东莞涉黄专案全部成功告破。
此前，中央电视台对广东省东莞市的色情产业进行了曝光。
报道称，在此次扫黄行动期间，广东各地公安机关对存在涉黄活动的桑拿按摩、歌舞娱乐、沐足休闲、发廊、美容美体和出租屋等场所进行了多轮地毯式清查整治。查处违法违规场所3,553家，其中取缔269家，停业整顿3,129家。
报道并称，在此次行动中，广东警方还全面清理整治网上涉黄问题，清理涉黄网站1,200多个，处理涉黄QQ、微信账号等100多万个。
报道援引广东省公安厅官员的话称，此次扫黄行动将持续到今年年底。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)