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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 11:01 BJT

广东集中“扫黄”打掉涉黄团伙214个

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月12日 - 新华社周四报道称，经过四个月的侦办，广东全省共破获涉黄刑事案件1,121宗，打掉涉黄团伙214个，刑事拘留3033人，东莞涉黄专案全部成功告破。

此前，中央电视台对广东省东莞市的色情产业进行了曝光。

报道称，在此次扫黄行动期间，广东各地公安机关对存在涉黄活动的桑拿按摩、歌舞娱乐、沐足休闲、发廊、美容美体和出租屋等场所进行了多轮地毯式清查整治。查处违法违规场所3,553家，其中取缔269家，停业整顿3,129家。

报道并称，在此次行动中，广东警方还全面清理整治网上涉黄问题，清理涉黄网站1,200多个，处理涉黄QQ、微信账号等100多万个。

报道援引广东省公安厅官员的话称，此次扫黄行动将持续到今年年底。(完)
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