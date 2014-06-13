广东集中“扫黄”打掉涉黄团伙214个

路透北京6月12日 - 新华社周四报道称，经过四个月的侦办，广东全省共破获涉黄刑事案件1,121宗，打掉涉黄团伙214个，刑事拘留3033人，东莞涉黄专案全部成功告破。

此前，中央电视台对广东省东莞市的色情产业进行了曝光。

报道称，在此次扫黄行动期间，广东各地公安机关对存在涉黄活动的桑拿按摩、歌舞娱乐、沐足休闲、发廊、美容美体和出租屋等场所进行了多轮地毯式清查整治。查处违法违规场所3,553家，其中取缔269家，停业整顿3,129家。