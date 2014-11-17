博客：中国保护主义措施增加 威胁大宗商品进口

记者 Fayen Wong

中国在本周的亚太峰会上游说全球领导人支持其自由贸易计划，同时企业却在抱怨北京利用清关及质量限制等非关税壁垒限制原材料进口。

由于经济增长放缓，中国这个全球最大的商品进口国面临着供应过剩问题。该问题导致中国国内大宗商品价格大跌，矿企严重亏损。全国各地港口都出现铁矿石、煤炭和棉花库存积压，国营粮仓也不堪重负。

专家和贸易商称，中国政府使用一系列非关税壁垒限制玉米、棉花以及玉米酒糟(DDGS)进口，以帮助保护国内市场。

中国煤炭工业协会为限制进口游说几个月后，北京在上个月对煤炭进口加征3-6%的关税，对澳洲矿商价值80亿美元的出口产品造成冲击。

“这是近期中国首次针对大宗商品进口采取大量保护主义措施，”瑞士圣加仑大学(University of St Gallen)国际贸易学教授Simon Evenett称。

“这是中国干预大宗商品市场的新高度。”

全球大宗商品价格已经疲弱，中国增加保护主义举措，人为限制了需求，商品下跌的风险进一步加大。

据世界贸易组织数据，中国在2013年推出89项食品安全和动植物卫生举措，前一年只有25项。2013年推出的技术性贸易壁垒举措的数量也由前一年的27个升至79个。

中国还增加了反垄断法的采用，对外资企业启动一系列调查，其中包括微软(MS.N)、德国大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)，引发对其试图支持国内企业的担忧。

中国国务院总理李克强之前表示，这些调查“透明且公平”，不是针对外资企业。

**煤炭进口下降**

澳洲淡化了中国煤炭关税的影响，称其将通过自由贸易协议获得豁免权。外界广泛预计两国下周将签署自由贸易协议。

但资深煤炭交易员提到印尼，警告称中国仍有许多办法来遏制外国供应。

交易员称，最近几个月中国海关已加强对印尼煤炭的检查，即便中国和东南亚国家联盟(ASEAN，东盟)已经签署了自由贸易协议。

自第二季以来，对印尼褐煤的进口一直在下滑，9月到货量较4月减少近25%。

中国海关并未回覆置评请求。中国政府曾表示，有必要控制煤炭以应对污染。

去年11月外界第一次注意到北京的态度发生转变，当时北京当局拒收美国一艘玉米船货，因验出未经批准的转基因成分。

外界起初认为这只是一次性问题，因为过去类似的船货都通过了检验。但后来发现这演变成数十亿美元计的贸易受扰，导致逾125万吨美国玉米被退回。

中国农业部表示，有必要采取措施，防止转基因品种对粮食和环境安全产生负面影响。