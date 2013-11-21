诺基亚东莞员工抗议未获公平对待

路透中国东莞11月20日（记者 James Pomfret） -诺基亚NOK1V.HE东莞工厂数百名工人周三聚集在工厂门外，就他们所称的公司手机业务出售给微软(MSFT.O)后的不公平对待进行抗议。

由于对雇主缺乏信任，中国企业的雇员通常抵制收购，他们担心被收购后雇用条件会更糟糕。诺基亚东莞工厂工人的抗议是外国制造企业在华经历的最新一起骚乱事件。

厂门外的工人们称，他们因新合同包含更苛刻的雇用条件而发起抗议，并称微软与诺基亚9月达成并购协议后，他们被迫签署新合同。

“我们肯定会继续抗议，直到得到公平对待，”一位年轻的张姓男工说。

几位目击者对路透称，周三上午，有四名工人遭到防暴警察殴打后被带走。

诺基亚在回复路透的电邮中称，抗议者与警方之间的互动是“克制且和平的”，公司方面继续在与抗议者谈判。

身穿诺基亚白色工装的工人们打出了维权的横幅，要求获得合理补偿。现场大约有30名警察。

“我们在东莞的制造业务仍在继续，”诺基亚在邮件中说。“为了适应这种临时情况，我们还调整了其他制造厂的业务。”

六名接受路透采访的抗议者称，他们没有从管理层那里听到解决问题的办法。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。