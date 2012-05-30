瑞安外来务工人员冲击政府办公楼

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京5月29日电---新华社报导称，周二浙江省瑞安市发生一起聚集事件，约1,000名外来务工人员在政府办公楼前聚集，并砸毁汽车。
新华社称，事件发生在周二上午。新华英文报导称，约1,000名外来务工人员冲击了政府办公楼，掀翻了一个铁门，并用石块和砖头砸坏了10多辆汽车。
报导引述当地政府消息人士称，事件起因是19岁的外来务工人员杨志与雇主徐启寅因工资结算发生纠纷，导致杨志重伤，後在医院抢救无效死亡。
报导称，受害人家庭获得30万元人民币赔偿後，聚集事件结束。
据报导，警方已拘留了徐启寅，并要求其支付赔偿。
新华社未提供其他细节，路透未联系到当地政府对此发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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