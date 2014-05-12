杭州余杭区称垃圾焚烧项目不取得群众支持不开工

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京5月11日 -中国浙江省杭州市余杭区政府称，九峰垃圾焚烧项目不取得群众支持的情况下不开工。之前抗议群众聚集并与警方发生冲突，聚集市民称担心该项目影响公众健康。
中国经济迅猛增长导致严重环境污染问题，激发公众愤怒。
此前在中国的其他一些城市，市民的类似抗议活动也成功迫使有关项目叫停。
譬如2012年宁波爆发针对PX项目的连日抗议活动，此后该项目终止。
余杭区政府网站发布的通告中称，在没有履行完法定程序和征得群众理解支持的情况下一定不开工，九峰矿区停止一切与项目有关的作业活动，并称九峰项目前期过程中，将邀请群众全程参与，充分听取和征求大家意见，保证广大群众的知情权和参与权。
政府并称，希望群众停止聚集活动，保持正常的社会公共秩序。
路透取得的图片显示警方与抗议者发生冲突并逮捕了一些人。微博上流传的一些图片显示至少两辆警车被掀翻。
据新华报道，冲突中至少10名抗议群众和29名警察受伤，一名抗议者和一名警察受重伤。
中国每年发生约9万起群体性事件，往往与贪腐、污染、征地占地等有关。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。