杭州余杭区称垃圾焚烧项目不取得群众支持不开工

路透北京5月11日 -中国浙江省杭州市余杭区政府称，九峰垃圾焚烧项目不取得群众支持的情况下不开工。之前抗议群众聚集并与警方发生冲突，聚集市民称担心该项目影响公众健康。

中国经济迅猛增长导致严重环境污染问题，激发公众愤怒。

此前在中国的其他一些城市，市民的类似抗议活动也成功迫使有关项目叫停。

譬如2012年宁波爆发针对PX项目的连日抗议活动，此后该项目终止。

余杭区政府网站发布的通告中称，在没有履行完法定程序和征得群众理解支持的情况下一定不开工，九峰矿区停止一切与项目有关的作业活动，并称九峰项目前期过程中，将邀请群众全程参与，充分听取和征求大家意见，保证广大群众的知情权和参与权。

政府并称，希望群众停止聚集活动，保持正常的社会公共秩序。

路透取得的图片显示警方与抗议者发生冲突并逮捕了一些人。微博上流传的一些图片显示至少两辆警车被掀翻。

据新华报道，冲突中至少10名抗议群众和29名警察受伤，一名抗议者和一名警察受重伤。

中国每年发生约9万起群体性事件，往往与贪腐、污染、征地占地等有关。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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