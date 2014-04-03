中国官媒称茂名“15死300伤”是谣言

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京4月3日 - 《人民日报》报道称，关于广东茂名周日反PX游行造成“15死300伤”的传言系谣言。
报道称，游行当天警方采取了清场行动，有两人受伤，但没有人员死亡。
本周早些时候在中国社交媒体流传的图片显示，有人流血横卧街头，有伤者被救护车拉走。这些图片后来被删除。
《人民日报》报道称，此类图片均是张冠李戴，以假乱真。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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