云南晋宁发生征地冲突 造成8人死亡

路透北京10月15日 - 据中国媒体报导及相关政府机构周三称，云南省昆明市晋宁县周二（10月14日）发生企业施工人员与富有村部分村民冲突事件，造成8人死亡，其中企业施工方6人，村民2人。

晋宁县政府官方微博称，该县晋城泛亚工业品商贸物流中心项目施工过程中，发生企业施工人员与富有村部分村民冲突事件。

新浪微博上流传的照片显示，在街上看到有尸体，还有建筑工人被绑，旁边有大批防暴警察。路透对此无法独立证实。

政府部门称，公安机关将依法、客观、公平、公正调查处理，对违法犯罪行为将严肃追究法律责任。

财新网报导称，富有村村民6月时也曾与“施工人员”发生冲突。有村民认为，晋宁县政府在“物流城”的征地存在违法违规的行为。

报导还称，有村民称冲突另一方并非政府所说的施工人员，而是一些人雇来的社会上的人，统一的黑色制服，头戴黑色钢盔，还有拿着标有警察字样的盾牌，冲突时使用了大刀、瓦斯等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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