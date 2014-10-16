云南晋宁发生征地冲突 造成8人死亡

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京10月15日 - 据中国媒体报导及相关政府机构周三称，云南省昆明市晋宁县周二（10月14日）发生企业施工人员与富有村部分村民冲突事件，造成8人死亡，其中企业施工方6人，村民2人。
晋宁县政府官方微博称，该县晋城泛亚工业品商贸物流中心项目施工过程中，发生企业施工人员与富有村部分村民冲突事件。
新浪微博上流传的照片显示，在街上看到有尸体，还有建筑工人被绑，旁边有大批防暴警察。路透对此无法独立证实。
政府部门称，公安机关将依法、客观、公平、公正调查处理，对违法犯罪行为将严肃追究法律责任。
财新网报导称，富有村村民6月时也曾与“施工人员”发生冲突。有村民认为，晋宁县政府在“物流城”的征地存在违法违规的行为。
报导还称，有村民称冲突另一方并非政府所说的施工人员，而是一些人雇来的社会上的人，统一的黑色制服，头戴黑色钢盔，还有拿着标有警察字样的盾牌，冲突时使用了大刀、瓦斯等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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