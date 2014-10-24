云南晋宁冲突事件16名责任人被问责和党政纪立案查处

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透北京10月23日 - 新华社报导称，昆明市纪委对晋宁县富有村“10·14”事件16名责任人进行问责和党政纪立案查处。
报导还称，晋宁县富有村村委会主任李加明因收受贿赂严重违纪违法，已被县人民检察院逮捕和县纪委党纪立案调查。
报导指出，李加明自2010年4月任职以来，在有关项目建设中多次收受贿赂，其行为涉嫌犯罪，已在周二被逮捕。
10月14日，昆明市晋宁县晋城镇富有村发生群体性冲突事件，造成8人死亡。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”