版本:
中国
时事要闻 | 2014年 10月 24日 星期五 10:45 BJT

云南晋宁冲突事件16名责任人被问责和党政纪立案查处

路透北京10月23日 - 新华社报导称，昆明市纪委对晋宁县富有村“10·14”事件16名责任人进行问责和党政纪立案查处。

报导还称，晋宁县富有村村委会主任李加明因收受贿赂严重违纪违法，已被县人民检察院逮捕和县纪委党纪立案调查。

报导指出，李加明自2010年4月任职以来，在有关项目建设中多次收受贿赂，其行为涉嫌犯罪，已在周二被逮捕。

10月14日，昆明市晋宁县晋城镇富有村发生群体性冲突事件，造成8人死亡。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐