重发-中国官媒称茂名“15死300伤”是谣言

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
(重发以调整标题措辞)
路透北京4月3日 - 《人民日报》报道称，关于广东茂名周日反PX游行造成“15死300伤”的传言系谣言。
报道称，游行当天警方采取了清场行动，有两人受伤，但没有人员死亡。
本周早些时候在中国社交媒体流传的图片显示，有人流血横卧街头，有伤者被救护车拉走。这些图片后来被删除。
《人民日报》报道称，此类图片均是张冠李戴，以假乱真。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。