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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 13:38 BJT

重发-中国官媒称茂名“15死300伤”是谣言

(重发以调整标题措辞)

路透北京4月3日 - 《人民日报》报道称，关于广东茂名周日反PX游行造成“15死300伤”的传言系谣言。

报道称，游行当天警方采取了清场行动，有两人受伤，但没有人员死亡。

本周早些时候在中国社交媒体流传的图片显示，有人流血横卧街头，有伤者被救护车拉走。这些图片后来被删除。

《人民日报》报道称，此类图片均是张冠李戴，以假乱真。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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