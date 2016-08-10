中国11省上半年GDP增速未达全年目标 山西和辽宁垫底--人民网

路透北京8月10日 - 中国官方媒体--人民网周三报导称，目前除黑龙江外，中国其它30省市已悉数公布上半年GDP；其中11省份上半年增速低于全年预期目标，尤以山西和辽宁为甚，差距超过2个百分点。

报导称，11个未达标省份中有八个上半年GDP增速在全国后10名之列，包括经济增速排名垫底的河北、云南、山西、辽宁四省，以及山东、山西、广西、内蒙古。

其中，山西上半年实际增速3.4%，和全年增长目标6%之间有2.6个百分点的差距；对重工业依赖程度较高的辽宁省统计局官网并未公布上半年经济数据，但人民网援引其它媒体报导称，大连市统计局官网早在7月底曾公布，上半年辽宁省GDP同比下降1%，和全年增长目标6%相差7个百分点。

除了上述八个省份，福建、湖北、湖南三省上半年尽管分别以8.3%、8.2%和7.6%的GDP增速在全国排名靠前或居中，但由于三省2016年GDP目标都在8.5%以上，分别为8.5%、9%、8.5%，均未能追上全年目标。

人民网并称，今年上半年，广东、吉林、上海、河南四地GDP增速刚好达到目标范围或与目标值一致，从GDP总量看，上半年广东仍稳坐全国头把交椅；作为去年经济全面衰退的东北三省之一，吉林逆势而上，上半年GDP增速达6.7%，时隔两年再次追平全国平均水平。

上半年GDP增速达到或超过全年目标的19个省（区、市）中，有10个省份的增速比全年预期值高出0.5个百分点或更多，其中超出全年目标最多的地区是海南和新疆。

海南今年的GDP增速预期为7-7.5%，上半年实现GDP同比增长8.1%，在全国排名第11，高出目标区间最低值1.1个百分点。新疆上半年实现GDP增速8.0%，位居全国第12位，全年经济增速目标为7%。

中国国家统计局日前公布中国上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7%，略好于预期。房地产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。

中国中共中央政治局较早前召开会议称，国内经济下行压力依然较大，要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资合理增长，支持实体经济发展。

以下为人民网汇总的30省区市2016年上半年GDP和全年增速目标：

省份 上半年GDP增速 全年GDP增速目标

重庆 10.6% 10%

西藏 10.6% 10%

贵州 10.5% 10%

天津 9.2% 9%

江西 9.1% 8.5%

安徽 8.6% 8.5%

福建 8.3% 8.5%

青海 8.3% 7.5%

江苏 8.2% 7.5%-8%

湖北 8.2% 9%

海南 8.1% 7%-7.5%

新疆 8.0% 7%

河南 8% 8%

宁夏 7.9% 7.5%

甘肃 7.8% 7.5%

浙江 7.7% 7%-7.5%

湖南 7.6% 8.5%

四川 7.5% 7%

广东 7.4% 7%-7.5%

山东 7.3% 7.5%-8%

陕西 7.2% 8%

广西 7.2% 7.5%-8%

内蒙古 7.1% 7.5%

北京 6.7% 6.5%

上海 6.7% 6.5%-7%

吉林 6.7% 6.5%-7%

河北 6.6% 7%

云南 6.6% 8.5%

山西 3.4% 6%

辽宁 -1% 6% （完）