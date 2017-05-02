中国首季沿海省份GDP续领跑 能源省普遍回暖辽宁增速由负转正--一财

路透北京5月2日 - 中国国内媒体--第一财经日报汇总全国31省一季度数据后报道，一季度广东、江苏、山东和浙江等四个沿海经济大省GDP总量破万亿大关，经济转型升级速度也不断加快；与此同时，山西和黑龙江等能源重化省份经济普遍回暖，尤其辽宁省首季GDP为去年连续四个季度负增长后首次转正。

报道并称，从经济增速上看，发展最快的仍然是长江中上游的几个省份。其中西藏、重庆和贵州的增速都超过了10%，贵州的增速更是连续25个季度位居全国前三位，云南增速也达到9.9%，位居第四。此外，江西、安徽、四川的增速都位居前十。

“长江中上游地区这几年产业布局和调整效果不错，产业结构比较均衡，吸引了珠三角、长三角大量企业转移落地。这些地方的装备制造、电子信息、高新技术等产业都得以快速发展。”文章称。

报道援引官方数据称，一季度广东实现地区生产总值（GDP）1.94万亿元人民币，同比增长7.8%，增幅比去年同期加快0.5个百分点，比去年全年加快0.3个百分点，是2014年以来一季度的最高增速。

第二经济大省江苏一季度实现生产总值1.88万亿元，按可比价格计算同比增长7.1%。从名义GDP总量来看，江苏与广东的差距正在缩小，去年同期二者的差距是763.2亿元，今年缩窄至615.45亿元。

浙江一季度全省生产总值1.06万亿元，按可比价格计算同比增长8.0%。报道援引浙江省统计局局长王杰介绍，8%的GDP增速位居东部沿海几个经济总量较大的省份之首，超过了广东、山东、江苏等省份，这是多年来没有出现过的。

其中新经济表现亮眼，尤其是以阿里巴巴、蚂蚁金服等为代表的新实体经济、战略新兴产业对浙江省经济转型升级带动效应十分明显。数据显示，一季度，浙江信息经济核心产业增加值为858亿元，比去年同期增长16.5%，占GDP的8.1%。

**能源重化省份普遍回暖**

报道称，过去几年经济下行压力较大的能源重化省份也出现明显回暖态势。例如，一季度黑龙江全省实现地区生产总值2,798.0亿元，同比增长6.1%，增速比去年同期高1.0个百分点，是2014年以来同期最好水平。

去年受经济数据主动挤水分的影响，辽宁成为全国唯一一个经济增速为负的省份，但在今年一季度又回归增长。辽宁省统计局公布数据显示，初步核算，一季度，辽宁省地区生产总值4574.7亿元，比上年同期增长2.4%，增幅比去年全年提高4.9个百分点。

山西一季度全省实现生产总值2,809.4亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，增速比上年同期和全年分别加快3.1个、1.6个百分点。

一财报道援引广东省体改研究会副会长彭澎表示，过去几年能源价格下滑幅度较大，以能源重化产业为主的省份经济也面临着很大的下行压力。不过从去年开始，能源价格触底反弹，这些省份的经济也出现了明显回暖。

但彭澎指出，目前能源价格只是反弹，并不是彻底反转。例如，考虑到4月钢铁价格大幅下降，依靠资源能源价格上涨来促进经济增长可能难以持续。这些能源重化地区千万不能好了伤疤忘了疼，在未来的经济可持续发展以及经济结构多样化方面，还要更加努力，加快发展非能源产业，减轻对能源产业的依赖，提高防风险的能力。（完）