东方明珠联手索尼成立合资公司 在华产销PS游戏机

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海5月26日 - 中国上海东方明珠(集团)股份有限公司600832.SS周一公告称，其子公司将与日本索尼(6758.T)在华子公司于上海自贸区设立合资公司，负责生产、营销索尼电脑娱乐公司的PlayStation硬件、软件及提供相关服务的在华业务。
公告显示，上海东方明珠文化发展公司及索尼（中国）公司签订合资合同，同意共同设立两家公司，分别负责硬件产品和软件产品及服务。
其中上海东方明珠索乐文化发展公司注册资本1,000万元人民币，双方分别持股51%与49%；索尼电脑娱乐（上海）有限公司注册资本4,380万元，双方各占30%与70%股权。
以上两家公司负责游戏设备的生产、营销；游戏软件的营销、授权、批发；网络服务咨询及一般商业性咨询服务；游戏开发相关技术咨询和服务。
东方明珠表示，通过本项合作，引进全球最先进的PlayStation游戏系列产品、软件及相应的服务，将进一步增强公司在内容、创意、文化、演艺、旅游业务方面的布局，做大做强文化主业。
东方明珠上周五收报11.17元，近一个月累计下跌0.53%。(完)
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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