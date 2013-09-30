中国上市公司并购重组将分道制审核--报载

路透上海9月30日 - 上海证券报周一报导，国庆长假结束(10月8日)以后，上市公司并购重组将实施分道制审核，符合条件的并购重组申请，将可进入豁免审核或快速审核通道。

所谓分道制，是指证监会对并购重组行政许可申请审核时，根据财务顾问的执业能力、上市公司的规范运作和诚信状况、产业政策和交易类型的不同，实行差异化的审核制度安排，即将并购重组申请划分为豁免/快速、正常和审慎三条审核通道。

进入豁免/快速通道、不涉及发行股份的项目，豁免审核，由证监会直接核准；涉及发行股份的，实行快速审核，取消预审环节，直接提请并购重组委审议。

报导指出，中国证券业协会发布日前发布的，首批券商从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果中，东海证券等10家获评为A类的券商所承做项目，将有望进入豁免/快速通道。

上述10家证券公司具体包括东海证券、广发证券(000776.SZ)、国泰君安、华泰联合、齐鲁证券、西南证券(600369.SS)、中金公司、中信建投、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中银国际证券。

另外，报导并表示，沪、深证券交易所对上市公司信息披露和规范运作水平评价、中证协对财务顾问执业质量评价结果为双A，且项目符合九大推进兼并重组重点行业，交易类型属于同行业或上下游并购、不构成借壳上市的，将可进入豁免或快速通道。

2012年初中国证监会发布的上市公司并购重组审核委员会工作规程规定，上市公司以下行为需要审核：根据规定构成上市公司重大资产重组的；以新增股份向特定对象购买资产的；实施合并、分立的，以及证监会规定的其他情形。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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