中国基金托管业务管理办法施行

路透北京4月3日 - 中国证监会周三称，与银监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》，对托管资格准入等方面进行了修订。下一步将加强对基金托管银行的现场检查力度，推动托管银行为基金管理公司提供基金后台业务的外包服务等。

上述管理办法已自4月2日起施行，主要是为了进一步落实托管人受托责任，更好保护投资者合法权益。未来证监会还将落实对违规托管机构及其高管人员的问责机制，并促进基金管理公司的专业化与轻型化发展。

“办法旨在推进基金托管业务对外开放，通过市场竞争机制进一步提升基金托管服务水平；同时，进一步落实基金托管人的受托职责，更好发挥公募基金托管的制度优势。”证监会新闻发言人指出。

上述办法修订内容主要包括托管资格准入，包括进一步提高基金托管资格准入的专业化要求；同时在托管资格后续管理方面建立托管资格退出机制；另外，进一步落实基金托管人的共同受托职责，通过在法规上明确细化托管人各项法定职责等，使基金持有人权益得到最大程度的保障。

证监会还表示，鼓励符合条件的境内法人银行，包括中资银行和外资法人银行积极申请基金托管资格，同时，希望已获得基金托管资格的商业银行抓住基金行业市场化改革的发展机遇，规划托管业务发展战略，积极开拓各类投资产品的托管业务。

此前，证监会已于3月15日发布《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》，作为新《基金法》的配套规则，对非银行金融机构申请基金托管资格的条件和许可程序进行具体规范。

去年，证监会陆续发布意见稿，计划引入保险公司、保险经纪公司和保险代理公司等保险机构参与基金销售业务，同时允许基金公司通过设立专业子公司，开展专项资产管理业务。（完）

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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