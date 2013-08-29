中国公募基金上半年盈利减少近八成

路透上海8月29日 - 中国证券报周四报导引述天相投顾统计数据，上半年国内72家基金公司旗下的1,533只公募基金共实现盈利205亿元人民币，同比减少近八成。“拖后腿”的主要是QDII（合格境内机构投资者）基金和股票型基金，分别亏损近43亿元和134亿元。

债券型基金、货币型基金、保本型、混合型和封闭式基金分别盈利110亿元、99亿元、8.7亿元、134亿元和30亿元。

报导称，虽然盈利减少，但是上半年基金公司共收取管理费138.68亿元，同比增加了7.7%（样本包含已公布半年报的72家基金公司旗下的1286只基金，不含长安货币）。其中，开放式股票型基金贡献管理费66.8亿元，同比增加了1%；混合型基金贡献管理费36.4亿元，同比减少3.8%。

在固定收益类产品扩容背景下，债券型基金、货币基金和保本型基金贡献的管理费同比均有增长，其中债券型基金和货币型基金分别增长逾50%和100%。

报导称,上半年基金公司持股周转率整体达到2倍，明显高于A股市场1.1倍的整体股票周转率，中小型基金公司旗下基金持股周转率显着高于大型基金公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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