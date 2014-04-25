首家公募基金股权改革花落中欧基金

路透北京4月25日 -中国公募基金股权改革终破冰。中国证券报周五报导称，中欧基金股权改革方案已正式走完相关流程，获准实施；包括董事长窦玉明等五人在内的核心管理团队持股，通过个人出资方式获得原有股东的部分股权转让，成为新基金法颁布后国内首家公募基金股改成功案例。

报导援引中欧基金公告称，公司股东国都证券和北京百骏投资公司，分别将其持有的公司各10%的股权转让给股东以外的自然人窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣和陆文俊。

此次股权转让之后，公司的注册资本保持不变，仍为1.88亿元人民币，并实现了国有、外资、民营与员工共同持股的混合所有制。

其中，窦玉明和刘建平个人出资，各占公司注册资本的4.9%；周蔚文和许欣出资，各占注册资本的4.1%；陆文俊出资占注册资本的2%。

去年8月，中欧基金就对外表示，公司要推行员工持股计划，即欢迎公司的核心员工通过持有公司股份来和公司利益绑定，风险共担。

报导引述窦玉明的话表示，“今天大家看到的股权受让结果只是中欧基金股权改革的一个阶段性成果，未来外方股东及其他股东，还会继续向核心团队转让股份。“

他指出，公司会根据发展的需要，不断深化推进员工持股，让更大层面的公司核心员工通过个人出资形式获得公司股权。

新基金法允许专业人士持有基金公司股权、监管层放开基金公司5%以下股权变动审批。业内人士认为，通过股权改革，公司核心人员获得公司股权，或可缓解基金行业人才高流失状态，同时改变基金公司管理层短期经营思路。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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