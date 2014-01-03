中国上市公司分红以股代息细则有望尽快推出--报载

路透上海1月3日 -在强调和鼓励上市公司现金分红的同时，中国也正在研究建立“以股代息”制度，丰富股利分配方式。中国证券报周五报导，作为上市公司分红制度的一项创新，有关部门正研究制定“以股代息”相关细则，有望尽快推出。

报导称，境内实施“以股代息”制度可能将借鉴香港经验。具体操作流程包括上市公司提供选择权、股东参与和撤销参与、确定新股配发基准、新股上市及买卖等四方面。

“以股代息”制度是指在利润分配时，上市公司将收取现金或股票的选择权赋予投资者，充分尊重投资者意愿。它不同于目前由上市公司决定派发现金股利还是股票股利的做法，投资者可根据自身的投资或现金流需求决定将利润转投资或提现。

报导援引分析人士表示，“以股代息”制度本质上是一种再融资，上市公司股价无需除权。选择“以股代息”的股东，可在不用支付经纪费、印花税及相关交易成本的情况下增加对上市公司投资。

“当前我国的一些上市公司分红意愿不强，而且送股占比高、现金分红低。要改变这一现状，不可能突然要求所有上市公司都立即实现高派现。因此，推出'以股代息'制度，不失为一些上市公司从不分红到分红的过渡之举。”业内人士表示。

不过他们指出，鉴于以往分红制度不同，引入上述制度既需借鉴海外经验，又需完善相关制度安排。建议完善相关配售政策，通过减少审批限制、制定合理的分红配售股折价比例及配售股份数量限定、完善发行和配股的相关配套政策等方面加以推进。

具体包括明确“以股代息”制度涉及的再融资审批和新发股份价格确定标准问题；明确实施“以股代息”制度的上市公司相关会计处理；以及改革派发红股机制，允许公司在上市后进行股票拆细等。

国务院于2013年底下发通知，加强资本市场中小投资者权益保护。其中提到要引导和支持上市公司增强持续回报能力、以及研究建立“以股代息”制度，丰富股利分配方式。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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