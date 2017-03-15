中国1-2月一般公共预算收入同比增长14.9% 支出增长17.4%

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月15日 - 中国财政部周三公布，1-2月累计全国一般公共预算收入31,454亿元人民币，同比增长14.9%；全国一般公共预算支出24,860亿元，比去年同期增加3689亿元，同比增长17.4%。
财政部网站发布新闻稿并称，1-2月财政收入较快增长的主要原因有三方面：价格上涨因素；经济运行显现向好态势；今年春节放假比去年早，部分收入提前在前两个月入库体现增收。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
2017年1-2月 14.9 17.4
2016年全年 4.5 6.4
11月 3.1 12.2
10月 5.9 -12.5
9月 4.9 11.3
8月 1.7 10.3
7月 3.3 0.3
6月 1.7 19.9
5月 7.3 17.6
4月 14.4 4.5
3月 7.1 20.1
1-2月 6.3 12
2015年全年 8.4 15.8
11月 11.4 25.9
10月 8.7 36.1
9月 9.4 26.9
8月 6.2 25.9
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2
（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here
(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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