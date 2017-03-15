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中国财经 | 2017年 3月 15日 星期三 16:05 BJT

中国1-2月一般公共预算收入同比增长14.9% 支出增长17.4%

路透北京3月15日 - 中国财政部周三公布，1-2月累计全国一般公共预算收入31,454亿元人民币，同比增长14.9%；全国一般公共预算支出24,860亿元，比去年同期增加3689亿元，同比增长17.4%。

财政部网站发布新闻稿并称，1-2月财政收入较快增长的主要原因有三方面：价格上涨因素；经济运行显现向好态势；今年春节放假比去年早，部分收入提前在前两个月入库体现增收。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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