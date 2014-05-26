中国公安部决定开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京5月26日 - 中国公安部周日召开视频会议，决定开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动；目前，各地已陆续成立反恐怖工作领导小组并启动相应工作。
公安部党委副书记、常务副部长杨焕宁在会上指出，经中央批准，国家反恐工作领导小组决定，以新疆为主战场，其他省区市积极配合，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。
“这是有效应对当前严峻复杂的反恐怖斗争形势的迫切需要，也是全力维护社会大局稳定、确保国家长治久安的战略举措。”杨焕宁说。
在此之前，新疆维吾尔自治区亦于上周五召开会议，决定结合新疆当前严峻的反恐维稳形势，从5月23日起到2015年6月，以新疆为主战场启动严打暴力恐怖活动专项行动。
新疆的是次会议指出，“专项行动将通过全民动员，凝聚力量，采取超强硬措施、超常规特殊手段，严厉打击暴力恐怖活动...发现一批、深挖一批、严惩一批。”
2013年8月27日，国家反恐怖工作领导小组正式成立，公安部部长郭声琨兼任组长。此后，各地反恐怖工作领导小组陆续成立，职能包括反恐情报预警、应急处置、善后等。
北京青年报报导，根据公开报导不完全统计，江西、山西、广东、云南、安徽、贵州、陕西等省份已建立反恐怖工作领导小组。山东则延续“协调小组”的名称。
另据人民日报报导，从5月以来，新疆和田、喀什、阿克苏三地公安机关共打掉23个涉恐涉爆和宗教极端犯罪团伙，抓获200余名犯罪嫌疑人，收缴200余枚各类爆炸装置。
22日上午7时50分许，乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，共造成39名无辜群众遇难，94人受伤。目前案件已告破。
据新疆维吾尔自治区公安厅消息，实施此案的暴恐团伙共有5名成员，4名现场实施犯罪的暴恐分子当场被炸死，另一名于5月22日晚在新疆巴州被抓获。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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