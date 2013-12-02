中国近2万干部违反“八项规定”被处理--中纪委

路透北京12月2日 -中纪委监察部网站周一发布各省区市查处违反中央“八项规定”问题汇总表，显示截至10月底累计近2万名干部被处理，其中地厅级35人，县处级769人。

网站公布数据还显示，从被查处的违规问题类型来看，因违反公务用车管理使用有关规定被查5,087人，超过总被查人数的四分之一。

据统计，截止10月底各省区市共查处违反中央八项规定精神问题17,380件，其中地厅级217件；累计有4,675人被给予党政纪处分，其中地厅级15人、县处级250人。

去年12月4日，中共中央政治局会议一致同意关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，其中包括轻车简从、厉行勤俭节约、严格执行住房和车辆配备等有关工作和生活待遇的规定等等。过去一年间细化八项规定的政策措施也不断出台，譬如各级党政机关五年内一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所、坚决刹住中秋国庆期间公款送礼等不正之风等。(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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