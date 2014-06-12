焦点：中国将采购更多伊朗石油 推升伊朗石油亚洲进口水平--消息

路透北京/东京6月11日 - 直接知悉中国采购策略的消息人士说，随着亚洲最大炼油厂中国石化(0386.HK) (600028.SS) 从伊朗买进更多石油，中国进口自伊朗的原油数量将高于2012年初伊朗遭制裁前的水平。

受到过去几年欧美国家制裁措施影响，伊朗原油出口萎缩逾半。去年11月伊朗与欧美国家达成协议，放松部份制裁措施，换取伊朗中止部份核活动。

根据五位行业人士及熟知各国石油采购的政府消息人士表示，中石化采购量增加，意味着伊朗石油最大客户--中国、日本、印度及韩国在1-6月料总计每日进口约125-130万桶伊朗原油。

“过去两年中石化减少采购。但那纯粹是因为伊朗遭制裁的影响，”一位知悉该公司供应计画的行业人士说。“现在制裁压力减轻了，所以他们正在尽量利用机会。”

当问及去年底到今年上半年的伊朗原油进口情况时，中石化发言人吕大鹏表示，公司的原油采购是基于商业要求及生产需求。

美英德法俄中等六大强国，正在试图与伊朗达成解决伊朗核计划的长期协议，但外交人士说，协议恐怕无法在7月20日的最后期限之前达成。

中国5月和6月的伊朗石油进口数量可能与今年前四个月份差不多，1-4月平均约为每日620,000桶，伊朗遭制裁前的进口数量约为每日550,000桶。

福建的独立石化厂腾龙芳烃，去年签定一项进口伊朗South Pars凝析油合约，月均采购量为每日约80,000桶，这也是中国进口量增加的部分原因。

除此之外，预料中石化将继续按合约足额或超额进口。中国是伊朗石油最大客户，4月采购量同比增加超过一倍，达到将近每日800,000桶纪录高位。

中石化的进口是透过旗下交易部门联合石化。根据一项持续至2019年底的八年合约，联合石化进口伊朗石油量约日均265,000桶。

**亚洲买家**

消息人士称，其他三个亚洲买家的进口量料维持在与前四个月相仿的水平。

日本可能将进口量维持在165,000桶/日，2013年平均进口量为177,414桶/日。

日本经济产业省数据显示，今年1-4月，日本对伊朗南帕斯凝析油的进口量为57,876桶/日，较上年同期提高一倍以上，同时对伊朗重质油和Forozan Blend原油的进口量均减少近40%。

行业消息人士称，日本大幅增加南帕斯凝析油进口是因为，该轻质油比其他品级的原油价格要低廉得多。

新加坡的交易消息人士称，南帕斯凝析油价格至少要比卡塔尔低硫凝析油(LSC)低10美元/桶。

韩国今年前四个月进口伊朗原油134,375桶/日，截至6月，进口料维持在相同水平。

来自首尔一家炼厂的消息人士称，“我认为在一段时间内，韩国对伊朗原油的进口量不会变化。”这家炼厂进口伊朗原油。

印度今年1-4月进口伊朗原油324,700桶/日，目前尚不清楚印度上半年进口计划，不过继第一季进口大增后，印度4月减少进口，未来几个月进口料继续减少。(完)

(编译 李婷仪/杜明霞；审校 蔡美珍/艾茂林)

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