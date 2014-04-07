中国购买12万吨2014/15销售年度的美国大豆--USDA

路透华盛顿4月7日 -美国农业部（USDA）周一称，国内民间出口商报告他们向中国出售了12万吨2014/15销售年度发货的美国大豆。2014/15销售年度将从9月1日开始。

按照法律，出口商若在一天内向同一目的地出售10万吨或以上的大宗商品，或2万吨豆油，都必须立即向农业部报告。购买量低于前述标准的要每周报告。

中国是全球最大的大豆进口国。截至3月27日，进口2014/15年度美国大豆的在册数量已达到约450万吨，还有57.5万吨尚未装运的2013/14年度的大豆。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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