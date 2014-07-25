特别报导：习近平重拳反腐 “石油帮”遭重创

路透北京/香港7月24日（记者 雷大为/朱球/林洸耀） - 蒋洁敏的一路升迁在中国算得上传统模式，那就是：找到个强大的靠山。

蒋洁敏的靠山--周永康也是一名“老石油”。周永康职务最高至中央政法委书记、中央政治局常委，可谓权高位重。

蒋洁敏曾执掌中国石油天然气集团公司（简称：中石油集团）。熟悉蒋洁敏升迁生涯的人士称，蒋洁敏利用中石油集团施与恩惠，帮助周永康构建关系网。去年3月，蒋洁敏进一步高升，获任国务院国资委主任。

在2012年11月中共十八大前，蒋洁敏与周永康的关系就已展现无遗。当时二人一起出席为1980年代在中国西部地区发现石油作出贡献的中石油集团元老举办的宴会。一位曾出席那次宴会的高管称，在敬酒致辞时，蒋洁敏多次称周永康为“领导”，并要求在场人士接受党中央和周永康的领导。该高管称，蒋洁敏言语间的阿谀奉承“太明显了”。

而现在蒋洁敏因与周永康靠得太近而受到影响。去年9月，蒋洁敏被免职并拘押，成为权力斗争牺牲品。中国国家主席习近平掀起反腐浪潮，周永康成为新中国贪腐调查涉及的最高级别官员。

据熟悉调查的人士称，为孤立周永康，当局从其庞大关系网中的同僚、政治盟友、亲戚、下属及商业伙伴着手，逐个击破。调查人员云集中石油集团。数十年来，学习地球物理勘探专业的周永康在该集团构筑了庞大关系网。

58岁的蒋洁敏，是石油行业当前反腐风潮中落马的最高级别官员。据与中国领导层有关联的人士称，蒋洁敏被指称利用职务之便，帮助周永康赢得政治上的支持、并维持其势力网络。

与周永康有关的反腐行动在中共党内反响巨大。通过路透对所涉“石油帮”的梳理，就可以看出波及范围之广，其影响范围远非局限于中国。

**调查规模空前**

北京的独立经济学家清议称，当局对中石油集团的调查规模是前所未有的，但也许这家公司里的腐败程度也是前所未有的。

中石油集团是全球最大的企业之一，业务经营遍布全球，2013年度营收为4,320亿美元。旗下上市子公司中石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)在香港、上海和纽约上市，以市值计是全球第四大石油生产商。蒋洁敏2007年起担任担任上市公司中石油董事长并兼任中石油集团总经理及党组书记，2013年曾短暂担任国资委主任。

对中石油集团官员进行的采访、政府部门的公告以及对被拘高管职务的分析显示，调查重点针对该集团的海内外支出，包括石油服务合约、设备供应交易及油田收购等。

了解调查进程的人士称，调查已经触及中石油集团旗下在加拿大、印尼、中国和土库曼斯坦的业务。除蒋洁敏外，原中石油集团副总经理王永春、原中石油集团副总经理李华林、上市公司中石油副总裁冉新权和中石油总地质师王道富也涉嫌严重违纪被调查。

新华社7月14日报导称，最高检以涉嫌受贿罪对蒋洁敏和王永春立案侦查，不过报导未提供进一步细节。在中国，通常被宣布立案侦查就几乎肯定会被指控，宣告无罪的情况很少。

国资委去年曾宣布李华林、冉新权和王道富涉嫌严重违纪被调查。在中国，“严重违纪”往往指的是贪腐，但国资委未具体说明。

**另有六人被拘**

石油业消息人士告诉路透，中石油集团另外还有六名高管被拘押，正接受调查，但这些案件尚未公开宣布。据中石油集团在北京的资深人士称，另外还有许多管理层人员被问话，调查人员正有条不紊地瓦解周永康的“石油帮”。

当局尚未公布蒋洁敏或中石油集团其他被拘高管违法的证据。记者寻求中石油集团及旗下上市公司中石油就相关人员被调查或被拘押置评，未得到回复。至于周永康的命运如何，中央尚未公开表态。

记者无法联系到周永康和文中提到名字的其他官员置评，也无法知道是哪些律师代理案件。

虽然对贪腐指控并无异议，但有人认为一些被查处官员在一定程度上似乎是党内权力斗争的牺牲品。中国著名经济学家茅于轼称：“所有这些都不透明，所以人们就会怀疑是这样。我也这么怀疑。”

据在中石油集团北京总部大楼工作的人透露，大楼内弥漫着不安情绪。公司官员称，经常有管理层被带走问话。有的高管被问话后回到了座位上，有的人仍被拘押。公司内部资深人士告诉路透，他们预计还会有更多人被捕。

在掀起反腐风暴的过程中，习近平得到了王岐山的全力辅佐，王岐山是中纪委书记。中纪委6月30日宣布，蒋洁敏因腐败问题被开除党籍。记者试图联系中纪委置评，未得到回复。

**构筑关系网**

了解调查进展的人士透露，习近平已决定查处周永康，因后者涉嫌在2012年11月举行的十八大前密谋夺权。消息人士称，周涉嫌试图将其支持者推到领导层，这样他退休后仍可从幕后操纵权力。据称，去年底以来周已被软禁。

石油业资深人士称，周永康当权时积极构建关系网，在全国范围内培植支持者，而蒋洁敏在此过程中发挥了作用。

一名与领导人有交集的消息人士告诉路透，蒋洁敏掌管中石油集团时，通过批准在一些省份建炼厂的项目，为周永康争取政治上的盟友。消息人士说：“地方政府感恩戴德，因为炼厂能刺激地方经济、创造就业。周永康通过蒋洁敏收买人心。”但这位消息人士未具体提到是哪些炼厂项目。

在蒋洁敏执掌中石油集团时，中石油集团最具争议的项目之一，就是2008年决定在四川彭州建设一处规模60亿美元的炼油和石化项目。周永康1999-2002年时曾担任四川省委书记，在四川有强大的政治根基。在此轮中国反腐浪潮中，四川已有不少官员落马。

在地震多发地区建炼厂，这打从一开始就遭到源自环保考虑的强烈反对。一些反对者还质疑为何炼厂选在这个深居内陆、既远离港口、附近又没有大型油田的地方。中国多数大型炼厂在沿海，因便于运输进口原油。

中石油集团一名官员对路透称，蒋洁敏支持该项目是为了取悦政治领导人。“将项目建在那里没什么道理，”这名官员说道，“原油从何而来呢？”

中石油集团曾称，彭州炼厂将加工来自俄罗斯、哈萨克斯坦和中国西部的原油。一些行业分析师称，中国西南地区的炼油产能很低，彭州项目填补了这个缺口。

2008年发生了汶川大地震。周永康鼓励地方官员加强安全措施，继续推进彭州炼油项目。据官方媒体报导，周永康2010年视察四川时敦促“建设起四川的重化工”。彭州炼厂今年已投产，发改委称该项目将有助于拉动区域经济。

**大手笔支出**

中石油市值约2,250亿美元，是中国最大的石油天然气生产商，在全球范围内拥有油田、炼厂、管道和石化等业务。中石油是中石油集团的子公司，而母公司多数资产在中石油的资产负债表上。

在蒋洁敏掌舵中石油集团和子公司中石油的时候，中石油响应加强能源安全的号召，大举收购能源资产。截至2012年的六年里，年度资本支出几乎翻番至570亿美元左右。在截至2013年的五年里，中石油在海外资产收购上的支出达250亿美元。而这些支出目前正被严格审查。

去年8月底，中石油集团副总经理王永春成为这轮反腐浪潮中第一个落马的石油业高管。

9月初，当局宣布了对蒋洁敏的调查。获悉调查进展通报的消息人士表示，周永康的亲戚、盟友和商业伙伴等有超过300人被拘押、逮捕或问话，而周家人和亲信盟友等被当局没收的资产达至少900亿元人民币。

周永康最后一次出现在公众视野中是去年10月1日。消息人士称，他从去年底以来实际上已被软禁。

**多米诺效应**

打击贪腐的范围迅速扩大。

* 三名中国石油行业消息人士告诉路透，几乎在蒋洁敏被拘的同时，中石油印尼分公司总经理魏志刚被调回国内，目前正接受调查。中石油集团在北京的高层消息人士称，调查可能涉及在印尼的两宗油田收购，收购价似乎太高了。

* 两位直接了解调查情况的消息人士称，去年12月中石油集团总会计师温青山被调查人员带走。温青山当时还担任中石油旗下在香港上市的天然气销售公司--昆仑能源(0135.HK)的董事长。昆仑能源去年底提交香港证交所的公告中称，温青山因个人原因辞去董事长职务。

* 熟悉情况的两位石油行业消息人士称，今年初，中石油伊朗公司总经理张本全被带走调查。

* 中石油负责海外业务的副总裁薄启亮2014年5月被带走调查。公司消息人士告诉路透，调查人员把他从北京的家中带走调查。中石油5月16日向上海证交所呈交的公告称，薄启亮因工作岗位调整不再担任副总裁职务。薄启亮之前曾负责中石油在哈萨克斯坦的业务。

* 北京的一位石油行业官员证实了《财新》杂志本月关于中石油又有两名高管被调查的报导，这两人分别是中石油在加拿大业务的负责人李智明，以及中石油海外勘探开发公司副总经理宋亦武。

针对蒋洁敏的调查，还涉及其涉嫌曾动用中石油集团资金掩盖一起车祸。

**车祸**

三位与中国领导层有交集的消息人士告诉路透，调查人员询问了蒋洁敏关于挪用中石油集团资金、向当时的中央办公厅主任令计划儿子车祸中遇难者家人提供补偿的问题。

令计划20多岁的儿子令谷当时在北京驾驶一辆法拉利发生车祸身亡，车上两位年轻女乘客一人丧生，另一人受伤。

消息人士称，在周永康的授意下，蒋洁敏安排向车祸中丧生女子的家人及另一名幸存者支付了数百万元人民币，为的是让这些人缄口。这三名消息人士均表示，他们听过调查人员或高官对此事的简单介绍。这三位消息人士都不是周永康的政敌。

他们称，周永康协助掩饰这起车祸，目的是想赢得对令计划的影响力。事后胡锦涛对令计划深感失望，将其调任为统战部长。记者联系不到令计划或胡锦涛就此置评，寻求联系统战部置评但未得到回复。

中纪委宣布开除蒋洁敏党籍，称蒋洁敏利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂。中纪委声明中未提到与令计划有关的内容。

令计划儿子车祸过后的一段时间，蒋洁敏的官场生涯似乎照常。在2012年11月召开的中共十八大上，习近平当选中共中央总书记，周永康退休，蒋洁敏当选中央委员。

即便蒋洁敏对令计划儿子车祸案调查感到不安，十八大期间在人民大会堂出席央企负责人会议时，他仍表现得泰然自若。当天，身穿黑色西装、佩戴粉色领带的他从容地回答关于中石油集团的问题。

而当时，习近平正积聚力量，筹划打击周永康及“石油帮”的贪腐活动。

在中共十八大上，习近平的“修补能手”王岐山当选中共中央政治局常委，出任中纪委书记。据中国政界内部人士称，这实际上使得王岐山在中国成为习近平之后的二号人物。王岐山上任后立即加大反腐力度，公开警告称在党员领导干部中，无论职位多高，无论权力多大，不论是谁，一旦沾染腐败，将严惩不贷。

石油业贪腐调查扩大之际，中石油董事会则为了向市场通告情况而焦头烂额。

“一旦消息传开，审计委员会就咨询聘用的律师，以确定应采取什么样的行动，”意大利电信（Telecom Italia SpA）前掌门人Franco Bernabe说。他曾担任中石油独立董事约10年，直至今年5月。他拒绝就涉及该公司高管的具体指控置评。

Bernabe称，管理层收紧规章制度，尽量减少发生贪腐的空间。但一些高层管理人士称，鉴于周永康和蒋洁敏建立的石油帝国规模庞大，要想改变十分困难。

熟悉调查的一些中石油高管称，连他们都不能确定，许多被调查的问题是在集团公司、股份公司还是其他子公司发生的。由此可见其中的水究竟有多深。（完）

编译：侯雪苹/王燕焜/李富强 发稿：朱淑珍/王琛

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