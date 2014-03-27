中电联与上期所签约致力推进电力期货上市

路透上海3月27日 -上海期货交易所与中国电力企业联合会在北京签署战略合作框架协议，上期所在新闻稿中指出，随着近年来电力市场的市场化程度不断加强，市场政策指向明确，上市电力期货的前提条件与政策制度保障已基本具备。

上海证券报周四报导称，此次签约将推动上期所与中电联以《能源发展“十二五”规划》为指导，共同研究磋商电力期货涉及的电力现货市场、电力交易等领域情况，致力于推动电力期货服务实体经济、服务电力市场改革目标的实现。

而电力期货上市后，通过期货市场的价格发现功能，可为国内电力市场提供定价基础，促进技术进步、产业升级、淘汰落后产能，有利于促进国家电力政策的有效落实，进而提升电力市场体系的整体运行效率。

上期所对电力期货已进行了十年系统、持续的研究，曾先后与国家能源局、众多发电企业与用电单位开展课题合作研究，多次举办全国性的电力期货论坛和研讨会。(完)

(发稿 吴芳；审校 曾祥进)

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