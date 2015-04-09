澳大利亚反倾销委员会认为从中国进口太阳能面板未损害澳国内行业

路透悉尼4月9日 - 澳大利亚反倾销委员会针对从中国进口的太阳能面板进行的调查显示，澳大利亚国内太阳能产业未因进口而受到明显损害，因此该调查料将在不施加任何惩罚性关税的条件下终结。

调查结果对于澳大利亚唯一的太阳能面板生产商--位于阿德莱德的Tindo Solar而言是个打击，该公司此前提出申诉，指称为了和中国进口产品竞争而不得不降价销售。

委员会周四在报告中称，经过为期一年的调查，委员会认为澳大利亚太阳能产业在销量、价格、获利和利润率方面遭到的冲击微乎其微。

公司有20天的时间对该报告做出回应，之后委员会将做出终止调查或有关是否施加反倾销关税和配额的决定。（完）

(编译 高琦 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。