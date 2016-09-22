联合光伏获欧力士1亿美元入股 大股东招商新能源亦增持

路透上海9月22日 - 中国联合光伏集团有限公司(0686.HK)周四宣布，国际大型投资机构日本欧力士集团(8591.T)(IX.N)投资1亿美元认购联合光伏增发股份，股份认购完成后，欧力士将持有联合光伏扩大后股本的19.9%，成为第二大股东。

公司公告显示，联合光伏主要股东招商新能源集团同时亦斥资约4.4亿港元，认购联合光伏增发的股份及认股权证。股份认购完成后，招商新能源及其一致行动人将持有联合光伏扩大后股本的28.21%，仍为第一大股东。

若双方都全部行使认股权证，招商新能源合计持有股份达29.69%，欧力士持股增至24.11%。

公司新闻稿指出，根据协议，欧力士集团将作为联合光伏的长期策略性伙伴，促使其全球下属机构在收购海外可再生能源项目、由ORIX向联合光伏转让可再生能源资产的潜在交易、技术及运营经验分享交流等方面与联合光伏展开战略合作。

新闻稿称，欧力士在全球拥有超过7GW（吉瓦）的新能源优质资产，有着丰富的投资运营经验，对于联合光伏的海外拓展将会有极大的帮助。通过此次引进战略股东，联合光伏集团的战略发展方向将转变为全球新能源资源整合平台。

联合光伏首席执行官李原表示，“作为全球资产的优秀经营者，欧力士不仅带来遍布世界各地的资源网络，更重要的是欧力士的主要股东均为世界著名的投资机构，这些机构正成为全球新能源投资的主要推动力量。”

欧力士在在世界36个国家和地区拥有1,800个分支机构，集团业务遍布金融和实业领域的数十个产业，旗下主要业务包括银行、证券、保险、租赁、投资银行、房地产、高尔夫球场、酒店、环保新能源、飞机船舶相关金融业务等。（完）