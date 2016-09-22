联合光伏获欧力士1亿美元入股 大股东招商新能源亦增持

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月22日 - 中国联合光伏集团有限公司(0686.HK)周四宣布，国际大型投资机构日本欧力士集团(8591.T)(IX.N)投资1亿美元认购联合光伏增发股份，股份认购完成后，欧力士将持有联合光伏扩大后股本的19.9%，成为第二大股东。
公司公告显示，联合光伏主要股东招商新能源集团同时亦斥资约4.4亿港元，认购联合光伏增发的股份及认股权证。股份认购完成后，招商新能源及其一致行动人将持有联合光伏扩大后股本的28.21%，仍为第一大股东。
若双方都全部行使认股权证，招商新能源合计持有股份达29.69%，欧力士持股增至24.11%。
公司新闻稿指出，根据协议，欧力士集团将作为联合光伏的长期策略性伙伴，促使其全球下属机构在收购海外可再生能源项目、由ORIX向联合光伏转让可再生能源资产的潜在交易、技术及运营经验分享交流等方面与联合光伏展开战略合作。
新闻稿称，欧力士在全球拥有超过7GW（吉瓦）的新能源优质资产，有着丰富的投资运营经验，对于联合光伏的海外拓展将会有极大的帮助。通过此次引进战略股东，联合光伏集团的战略发展方向将转变为全球新能源资源整合平台。
联合光伏首席执行官李原表示，“作为全球资产的优秀经营者，欧力士不仅带来遍布世界各地的资源网络，更重要的是欧力士的主要股东均为世界著名的投资机构，这些机构正成为全球新能源投资的主要推动力量。”
欧力士在在世界36个国家和地区拥有1,800个分支机构，集团业务遍布金融和实业领域的数十个产业，旗下主要业务包括银行、证券、保险、租赁、投资银行、房地产、高尔夫球场、酒店、环保新能源、飞机船舶相关金融业务等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。