11超日债本息有望全额受偿 高收益债料迎来投资利好

路透上海10月8日 - 陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司(002506.SZ)周三公布其重整计划草案。在公司采用资本公积转增股本引入江苏协鑫等投资人的同时，11超日债的兑付也引入了新的外部担保机制，并有望得到全额偿付。

由于超日债暂停交易前价格已经跌落到65元人民币附近，而债券本息偿付金额合计约为111.64元，这意味着之前赌债券将得到偿付的激进投资者将获得高额回报，并可能整体刺激高收益债板块的投资。

具体而言，超日太阳以6月26日为基准日，资产合计评估价值为4.76亿人民币，负债则达到43.24亿元，在减掉担保及税款职工等债务后，在破产重整实施前，普通债权的受偿率测算只有3.95%，实际破产清算时的比例可能更低。

但若进行破产重整，根据计划，公司将首先引入19.6亿元的资金用于支付重整费用，包括以资本公积之股本溢价转增股本16.8亿股，该等股份由全体出资人无偿让渡并由投资人有条件受让，受让后江苏协鑫将成为超日太阳的控股股东。

超日太阳还将通过处置境内外资产和借款等方式筹集不低于5亿元，而初步测算的重整费用及债务资金仅为18亿元，多余的筹集资金将补充流动资金，公司将获得翻身机会。

除引入投资者外，对于债务的偿付，基本思路是有财产担保债权按照担保物评估价值优

先受偿，未能就担保物评估价值受偿的部分作为普通债权受偿；普通债权20万元以下部分（含20万元）全额受偿，超过20万元部分按照 20%的比例受偿。按照上述方案受偿后未获清偿的部分，超日太阳不再承担清偿责任。

而具体到11超日债，该债券发行时并无担保，不过2013年1月，主承销商作为受托管理人经营曾经要求公司追加了担保措施，而从公告来看，11超日债作为有财产担保债权对于超日太阳提供的担保物评估价值3,064.82万元优先受偿，每张 11 超日债债权金额本息合计约111.64元，可以优先受偿约3.06元，剩余约108.58元作为普通债权受偿。

按照前述思路，普通债权20万元以下部分（含20万元）全额受偿、超过20万元部分按照 20%的比例受偿，但同时由于公司引入了两家外部担保方，即中国长城资产管理公司和上海久阳投资管理中心合计为债券提供了8.8亿元的连带责任担保，且经测算，该担保将可能完全覆盖普通债权的偿付，11超日债本息将获得全额受偿。

而两家担保方担保生效的条件之一，都是破产重整计划获得通过，且保函的保证期间为自生效日至年底，到期自动失效，因此目前关键的是获得投资人的投票通过重整计划，避免公司进入实际的破产清算。

国信证券首席债券分析师董德志认为，11超日债的重组处理提前了监管层对公募债监管的思路，对持有人提供了最大保护，而且预期重整方案冲过的概率更大。

国泰君安首席债券分析师徐寒飞则认为，重整计划追加担保体现了对债券持有人的特殊招呼，短期可能强化债券市场保刚兑预期，刺激市场风险偏好。

*ST超日将于10月23日召开债权人会议，对重整计划草案进行表决。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。

2014年3月7日，债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。（完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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