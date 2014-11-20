前三季全国光伏发电量达到去年全年两倍--能源局

国家能源局网站刊登新闻稿显示，前三季度全国新增光伏发电并网容量379万千瓦；其中，新增光伏电站并网容量245万千瓦，新增分布式光伏并网容量134万千瓦。

期内，甘肃、青海和新疆累计光伏电站并网容量最多，分别达到466万千瓦、365万千瓦和313万千瓦；江苏、浙江和广东累计分布式并网容量最多，分别达到70万千瓦、46万千瓦和44万千瓦。