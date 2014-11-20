前三季全国光伏发电量达到去年全年两倍--能源局

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透北京11月20日 - 中国国家能源局周四发布数据显示，2014年前三季度全国光伏发电量约180亿千瓦时，相当于2013年全年发电量的200%。
国家能源局网站刊登新闻稿显示，前三季度全国新增光伏发电并网容量379万千瓦；其中，新增光伏电站并网容量245万千瓦，新增分布式光伏并网容量134万千瓦。
期内，甘肃、青海和新疆累计光伏电站并网容量最多，分别达到466万千瓦、365万千瓦和313万千瓦；江苏、浙江和广东累计分布式并网容量最多，分别达到70万千瓦、46万千瓦和44万千瓦。
截至2013年底，全国累计并网运行光伏发电装机容量1,942万千瓦，其中光伏电站1,632万千瓦，分布式光伏310万千瓦，全年累计发电量90亿千瓦时。（完）
欲览详情，请点击国家能源局网站 here
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。