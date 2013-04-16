光伏全行业准入条件料上半年出台--报载

路透上海4月16日 - 据《中国证券报》周二报导,作为工信部扶持太阳能光伏产业若干意见中的最重要组成部分，涉及硅棒、硅片、电池组件及薄膜太阳能等光伏全产业链产品的市场准入条件，将于上半年出台。

据权威人士透露,该准入条件将从技术研发、生产规模和环保水平等多角度提出一系列量化数字，作为引导未来光伏行业良性发展的硬性指标。未来，不符合准入条件的企业或项目，将受到银行贷款、土地审批和环评等多个方面的政策严控。

该人士透露，即将于上半年内推出的准入“门槛”，主要涉及三大“准绳”——技术研发实力、环保水平和产能规模。其中，在技术研发方面，将严格执行“高新技术年销售收入5,000万元以下，研发投入须达6%；销售收入为5,000万-2亿元的企业，研发占比须达4%”等规定，促进企业加大研发投入。

在生产规模方面，如电池生产环节未来产能规模均需达100兆瓦以上；在环保标准方面，将在电耗水平以及相关环节产生的废液、废气排放上限等多方面提出明确上限。

2012工信部曾出台多晶硅准入条件。分析人士指出，此次在全行业引入准入标准，一方面将以明确政策信号提速光伏制造业的产业整合步伐，推进产业升级；另一方面，在目前政策补贴资金相对匮乏的情况下，准入条件的出台也有助于一系列扶持政策加快向优势企业倾斜。

中国光伏产业联盟秘书处王世江博士表示，既要扶持光伏产业发展，但又无法惠泽众生。目前最现实的选择就只能是扶持优势企业先脱贫，这也是当前推进光伏产业整合、促进行业健康发展的必须之举。

“在政策扶持下，通过优势企业的引领作用，光伏发电进入平价上网时代，未来一两年内有望实质性到来。”王世江表示。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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