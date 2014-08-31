顺风光电将收购德国破产光伏业者

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透法兰克福8月30日 - 去年底申请破产的德国太阳能企业SAG Solarstrom AG SSOG.DE周六称，已达成协议由顺风光电(1165.HK)以6,500万欧元(合8,500万美元)收购。
SAG Solarstrom表示不会进行裁员，且在顺风光电安排的增长战略下，未来还会创造更多工作岗位。
SAG Solarstrom称，根据破产管理者Joerg Nerlich的评估，其债权人--包括两档公司债DE000A1E84A4 DE000A1K0K53的持有者--预计可收到公司破产资产的近50%。
“然而破产资产的分配也可能远低于或高于此，要看实际结果而定。”公司表示。
SAG Solarstrom创立于1998年，一年后股票公开上市。该公司2012年营收1.886亿欧元，未计利息、税项之利润(EBIT)为890万欧元。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
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