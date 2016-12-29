专家称中国分布式光伏建设需金融配合 3-5年内产融结合市场空间40GW

路透上海12月29日 - 中国的能源十三五规划已提出未来五年将大力发展分布式光伏。国内最大光伏产业互联网平台--光伏亿家副总裁马戈崴周三指出，分布式光伏的大发展需要金融的配合，未来3-5年内产融结合的市场空间约为40吉瓦（GW）。

目前1GW光伏电站的投资额约80亿元人民币。而中国稍早发布的能源十三五规划中提出，将全面推进分布式光伏的发展，至2020年分布式光伏装机达6,000万千瓦（60GW）以上。这意味着未来四年国内分布式光伏有逾50GW的成长空间。

马戈崴在一行业论坛上表示，“在未来三到五年内，优质的用电企业加上创新型的金融，加上分布式光伏体系，大概有40GW左右的空间。”

目前主要集中于西部等偏远地区的大型光伏电站，已遇到发展瓶颈，弃电限电严重，国家补贴拖延支付十分普遍。业内已将未来发展重点转向贴近用电负荷中心的分布式光伏，其中自发自用的屋顶光伏发电项目受到追捧。

不过他指出，自发自用的屋顶发电项目牵涉多个主体，其项目难度主要集中于主体信任度，例如在光伏电站25年生命周期内，投资商能否持续运营、用电主体能否持续保持较高的用电水平。

他说，目前优质屋顶业主和用电企业、优质投资商这种“双优”项目非常少，大量的单优项目、即业主资质较好但投资商一般资质，需要找到金融机构融资或项目变现，而这类项目将是未来3-5年分布式光伏非常重要的增量。

他认为，在优质用电主体的前提下，如果能够通过标准化体系控制项目风险和发展商风险，那么分布式光伏项目就能够做到标准化，从而可以通过资产证券化等方式实现项目融资或项目退出。

目前国内约1.6万亿资产支持证券（ABS）中，仅有一例为光伏能源ABS。（完）