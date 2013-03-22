中国光伏行业扶持新政将出台--发改委专家

路透上海3月22日 - 中国证券报周五报导,国家发改委能源研究员王斯成近日表示，光伏行业扶持新政即将出台。其中最重要的电价补贴政策方面，多家权威机构对此前发改委发布的征求意见稿提出了修改建议，这些建议有望最终反映到正式出台的政策文件中。

发改委日前发布《关于完善光伏发电价格政策通知》的征求意见稿，其中提出针对目前国内光伏发电补贴的系列政策。对此，王斯成表示，中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会(CREIA)等机构已对意见稿提出了各自建议。针对征求意见稿中“4个分区标杆电价分别为0.7-1.0元/千瓦时”的补贴标准，建议调整为0.8-1.1元/千瓦时。

此外，意见稿中提出分布式光伏自用电，在用电电价的基础上按照0.35元/千瓦时进行补贴。对此，他亦表示，中东部地区的用电价格千差万别，若分布式发电自用部分补贴“一刀切”将存在诸多问题。因此，他们建议，对于分布式光伏项目至少应分两档固定电价补贴：分别为0.35元/千瓦时和0.6-0.7元/千瓦时。建议返送光伏电量在脱硫电价基础上补贴0.2元/千瓦时。

王斯成称，除电价补贴政策外，扶持新政策还涉及利用市场机制促进产业整合；推动光伏建设规划与电网同步，保证全额收购；可再生能源电力附加和专项基金统一管理，保证补贴到位；电网对光伏全面开放，解决并网难等问题。

报导还指出,即将出台的光伏新政还涉及包括免除多晶硅增值税、提高出口退税比例等财税优惠政策。

中国是世界上最大的光伏电池生产基地；但是全球光伏主要市场在欧洲及美国等地。由于近年来欧美对中国光伏企业的贸易磨擦升级，国际光伏市场增速放缓，依赖出口市场的中国光伏企业普遍陷入困境，尚德电力STP.N旗下主要生产基地--无锡尚德近日陷入破产重组。 (完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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