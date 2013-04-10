尚德再接纽交所退市警告 对巴菲特入股传闻不予置评

路透上海4月10日 - 正陷入经营困境的全球晶硅光伏电池龙头企业--中国尚德电力STP.N近日又接纽约交易所退市警告。而对于外界传闻巴菲特或会入股尚德一事，公司新闻发言人不予置评。

有外媒周二报导，美国“股神”巴菲特旗下中美能源控股公司有意收购尚德电力，尚德股价周二大涨29.2%，收在0.62美元；中国其他光伏上市公司股价亦大涨，例如英利(YGE.N)和晶澳(JASO.O)分别收涨21%和19.5%。

面对路透有关巴菲特是否有意入股的电话质询，尚德电力媒体联络人Ryan Scott Ulrich表示，“这只是一个传言(rumour)而已。”在被追问公司是否开始接触潜在投资者，他谢绝评论，“无可奉告。”

尚德周二晚间宣布，公司收到来自纽交所的通知，因截至4月4日的连续30个交易日内，公司的美国存托凭证的平均收盘价低于1美元，不符合纽交所关于继续上市的规定。

根据纽交所规定，如果公司在接到通知后的六个月内，在任何历月的最后一个交易日的收盘价高于1美元，并且在这个期间内或截止于该期间最后一天的任意连续30个交易日的平均收盘价高于1美元，公司将重获上市交易资格。

这是该公司半年多以来第二次接获纽交所退市警告。去年9月21日，尚德电力公告称接获纽交所退市警告，不过今年1月初公司公告称已重获上市资格。

因全球光伏市场景气低迷及公司扩张过快等，昔日光伏龙头企业尚德电力陷入困境，裁员减产，甚至债务违约。3月20日，江苏省无锡市中级法院宣布接受债权银行对尚德电力的中国子公司无锡尚德电力有限公司进行破产重组的申请。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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