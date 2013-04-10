尚德电力欲出售资产和引入战略投资者--消息

记者 朱球 编译 田建华/李春喜

路透香港4月10日 - 一名知情人士周三对路透称，陷入流动性困境的中国太阳能面板制造商尚德电力STP.N当前寻求出售部分资产并引进战略投资者入股，以偿还债务并激活公司。

“尚德电力在寻找买家接手一些项目和下游资产，”这位消息人士称，“它也在寻找战略投资者入股。”因未授权接受媒体采访，该人士要求匿名。

他并补充说，“尚德电力亟需现金，”

他未就具体售股安排以及对现有股东的影响给出细节。

尚德电力一名新闻发言人拒绝对此报导置评。尚德电力是中国最大的太阳能面板制造商，在纽约上市。

该公司上个月表示，旗下最大的子公司无锡尚德破产，但将由政府引导进行重组。分析师称，这将是中国近代历史上最大的企业倒闭案之一，也可能成为中国破产法自2007年推行以来所面临的首个最大考验。

尚德总部所在地江苏无锡的一个法庭已指定委员会来管理此次重组。委员会由地方政府代表、会计与法律专业人士组成。

尚德表示，将与银行以及可能的投资者探讨战略备选方案。消息人士表示，尚德会继续生产，保持工人就岗，并避免可能的动荡局面。

政府不愿让负债累累的太阳能企业破产，是因为担心破产会导致数以万计的工人失业，进而引发社会动乱。太阳能产业受到政府补贴，但却产品供过于求。尚德电力的主厂区位于无锡，雇用了大约1万名工人。

过去两年来，太阳能电池板价格暴跌约66%，使尚德电力遭受重创，因欧债危机使德国等国家大幅削减对可再生能源的补贴。截止去年3月底，尚德电力总负债为22亿美元。

上月尚德对5.41亿美元计价债券违约，并引发对国际金融公司(IFC)以及工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)等机构贷款的交叉违约。

分析师表示，鉴于过去一年海外太阳能电池板需求严重恶化，尚德去年3月时约为200%的净负债权益比率肯定已大幅上升。尚德电力尚未公布2012年财报。

**风光不在**

昔日风光时，尚德曾是中国环保科技雄心的一个标志。

尚德电力的市值在2007年末达到最高的160亿美元左右，目前仅为约1.12亿美元，这还是本周大涨之后估值。之前香港经济日报旗下媒体援引未署名消息称，美国“股神”巴菲特旗下中美能源控股公司有意收购尚德电力。

尚德电力曾称不会对市场揣测置评。

一些行业分析师对传言不屑一顾，称鉴于无锡尚德的重组刚刚开始，且行业需求前景依旧低迷，几乎没有投资者愿意考虑接手尚得电力。

尚德电力曾估算其产能为2,400兆瓦。

据江苏新华日报报道，法院指定的无锡尚德电力破产重整管理人组长杨二观称，作为重组工作的一部分，工作组将与若干战略投资者进行商谈。

该报未透露细节。

未能联系到杨二观就此置评。无锡法院的一位发言人也表示不予置评。

据一位直接知情人士，尚德电力考虑处置的资产中包括其在GSF Sicar持有的股份。后者是一支位于卢森堡的投资者基金，主要致力于在意大利开发和运营太阳能项目。

分析师表示，出售上述股份可能会带来数亿美元的现金流。

他表示，重组工作组和尚德电力管理层一直在清查公司资产，并称无锡尚德的破产重整将最多花费九个月时间。(完)

(编译/审校 田建华/李春喜/王洋/隋芬/孙茉莉)

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