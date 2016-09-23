联合光伏收购英国六个太阳能发电站 脱欧后首笔中资投资

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月23日 - 招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏(0686.HK)周五称，将收购英国六个太阳能发电站，为英国脱欧后第一笔中资新能源收购。
联合光伏旗下子公司Renewable Energy UK Portfolio Limited与卢森堡Notus Investments公司签订协议，收购后者旗下六个太阳能发电站，总装机容量约82.4兆瓦。此次股权收购总代价最高为3,000万英镑。
该六个电站分别位于英格兰的牛津、北安普敦、诺丁汉和坎布里亚，已于2015年第一季度开始营运，今年首7月收益528.3万英镑，亏损49.9万英镑，于7月末的资产净额874.7万英镑。
联合光伏表示，“作为第一批海外太阳能资产项目，此次收购将丰富公司现有的太阳能发电站组合。”
有关交易有待多项先决条件达成或豁免后方可完成，如先决条件未能达2017年1月31日或之前达成，则任何订约方有权终止买卖协议。
联合光伏周五盘中曾涨逾5%，尾盘升4%，报0.78港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。