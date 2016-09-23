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中国财经 | 2016年 9月 23日 星期五 16:04 BJT

联合光伏收购英国六个太阳能发电站 脱欧后首笔中资投资

路透香港9月23日 - 招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏(0686.HK)周五称，将收购英国六个太阳能发电站，为英国脱欧后第一笔中资新能源收购。

联合光伏旗下子公司Renewable Energy UK Portfolio Limited与卢森堡Notus Investments公司签订协议，收购后者旗下六个太阳能发电站，总装机容量约82.4兆瓦。此次股权收购总代价最高为3,000万英镑。

该六个电站分别位于英格兰的牛津、北安普敦、诺丁汉和坎布里亚，已于2015年第一季度开始营运，今年首7月收益528.3万英镑，亏损49.9万英镑，于7月末的资产净额874.7万英镑。

联合光伏表示，“作为第一批海外太阳能资产项目，此次收购将丰富公司现有的太阳能发电站组合。”

有关交易有待多项先决条件达成或豁免后方可完成，如先决条件未能达2017年1月31日或之前达成，则任何订约方有权终止买卖协议。

联合光伏周五盘中曾涨逾5%，尾盘升4%，报0.78港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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