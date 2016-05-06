中国一季度经常账户顺差、资本和金融账户逆差均为481亿美元

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月6日 - 中国国家外汇管理局周五公布初步数据显示，今年一季度中国经常账户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。
其中，货物贸易顺差1,049亿美元，服务贸易逆差570亿美元，初次收入顺差19亿美元，二次收入逆差17亿美元；资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,712亿美元，储备资产减少1,233亿美元。
去年中国经常账户顺差2,932亿美元，资本和金融账户逆差1,611亿美元。其中四季度经常账户顺差843亿美元，其中，货物贸易顺差1,616亿美元，服务贸易逆差486亿美元。
更多细节请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)