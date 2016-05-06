版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 6日 星期五 16:31 BJT

中国一季度经常账户顺差、资本和金融账户逆差均为481亿美元

路透北京5月6日 - 中国国家外汇管理局周五公布初步数据显示，今年一季度中国经常账户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。

其中，货物贸易顺差1,049亿美元，服务贸易逆差570亿美元，初次收入顺差19亿美元，二次收入逆差17亿美元；资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,712亿美元，储备资产减少1,233亿美元。

去年中国经常账户顺差2,932亿美元，资本和金融账户逆差1,611亿美元。其中四季度经常账户顺差843亿美元，其中，货物贸易顺差1,616亿美元，服务贸易逆差486亿美元。

更多细节请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐