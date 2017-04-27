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财经视点 | 2017年 4月 27日 星期四 12:43 BJT

首季中国资本外流按季减逾半 外币流出占比较大--法国外贸银行

路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。

该行发表的《中国资本流动领先指数》，利用每月交易资料推断进出中国的资本流动。该研究指，整体来看，一季度外币流出占比依然较大，占71%；人民币占比约29%，与去年第四季度的28%相若。

报告称，季内只有小部分外流反映在外汇储备的损失当中。这与人民币流出的份额持续增加，以及大量未记录的流出（净差错和遗漏）息息相关。

法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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