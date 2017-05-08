中国一季度国际收支基本平衡 储备资产降幅明显收窄（更新版）

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路透北京5月8日 - 中国2017年一季度国际收支基本平衡，具有良好的经济基本面基础；其中，经常账户顺差继续保持在合理区间，非储备性质的金融账户逆差大幅收窄，因国际收支交易导致的储备资产降幅明显收窄。

国家外管局周一公布国际收支平衡表初步数据显示，一季度经常账户顺差190亿美元，占GDP的比例为0.7%。其中，货物贸易顺差817亿美元，服务贸易逆差601亿美元，初次收入顺差1亿美元，二次收入逆差26亿美元。

一季度资本和金融账户逆差190亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差215亿美元，储备资产减少26亿美元。

“总体来看，一季度中国国际收支基本平衡，说明随着结构性改革的推进，经济增长的稳定性在增强，中国国际收支具有良好的经济基本面基础。”外管局新闻发言人在答记者问中称。

该发言人对数据解读称，一季度经常账户中国际收支口径的货物贸易顺差817亿美元，顺差水平虽同比下降，但货物出口和进口自2015年二季度以来首次均呈现同比增长，分别为12%和23%，显示内外需改善带来外贸回稳向好的趋势。

服务贸易逆差601亿美元，同比增长11%，主要是受进口增长带动运输项下逆差扩大34%，同时旅行逆差增速较上季收窄至5%；初次收入顺差1亿美元，上年同期为逆差41亿美元，主要是投资收益收入有所增加。

同时，一季度非储备性质的金融账户逆差215亿美元，同比环比均下降87%。其中，直接投资呈现净流入114亿美元，具体来看，对外直接投资净流出209亿美元，同比和环比分别下降64%和43%，说明市场主体对外投资更趋理性；外国来华直接投资净流入324亿美元，仍保持了较高水平。

此外，一季度中国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）减少26亿美元，同比和环比均少减98%，其中，外汇储备减少25亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸等减少1亿美元。

中国央行此前公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。

外管局数据并显示，按SDR计值，2017年一季度，中国经常账户顺差140亿SDR，资本和金融账户逆差140亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差159亿SDR，储备资产减少19亿SDR。（完）

欲览详情，请点选中国外管局网站：www.safe.gov.cn