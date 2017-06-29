中国一季度经常帐户顺差在合理区间 跨境资金流动明显好转--外管局（更新版）

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路透北京6月29日 - 中国外管局公布一季度国际收支平衡表最终数据显示，一季度中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，显示中国国际收支经常帐户顺差在合理区间，境内主体对外投资趋于理性，跨境资金流动形势明显好转。

外管局网站刊登答记者问指出，2017年一季度，经常帐户顺差占国内生产总值（GDP）的比例为0.7%，仍保持在合理区间，货物贸易顺差仍为中国经常帐户顺差主要来源，货物出口和进口均呈现同比增长。

数据显示，一季度，国际收支口径的货物贸易顺差823亿美元，其中，货物出口4,750亿美元，进口3,927亿美元，同比分别增长12%和23%，显示出外贸回稳向好的积极信号；而服务贸易逆差607亿美元，同比增长12%，主要是受进口增长带动运输项下逆差扩大36%，以及旅行逆差增长5%的影响。

外管局新闻稿并称，按SDR计值，2017年一季度，中国经常帐户顺差136亿SDR，资本和金融账户顺差290亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差272亿SDR，储备资产减少19亿SDR。

外管局指出，为进一步提高数据透明度，自2017年起，二次收入项下新增发布“个人转移”和“其他二次收入”细分数据；直接投资项下新增发布“金融部门”和“非金融部门”细分数据。

外管局此前公布2016年国际收支平衡表最终数据显示，2016年四季度经常帐户顺差118亿美元，资本和金融账户顺差464亿美元。2016年全年，中国经常帐户顺差1,964亿美元，资本和金融账户顺差263亿美元。

**非储备性质的金融账户转为顺差**

值得关注的是，一季度非储备性质的金融账户转为顺差，一方面是因为境内主体对外投资趋于理性，另一方面境外投资持续增加对中国的投资。

数据显示，一季度，非储备性质的金融账户顺差368亿美元，上年同期为逆差1,263亿美元。

一季度，因国际收支交易形成的中国对外金融资产净增加547亿美元。具体看，对外直接投资资产净增加205亿美元；对外证券投资资产净增加147亿美元；对外其他投资资产净增加194亿美元。

而境外投资者持续增加对中国的投资。一季度，对外负债净增加915亿美元，上年同期为净减少135亿美元。具体看，外国来华直接投资净增加331亿美元，仍保持了较高水平；来华证券投资净增加68亿美元，上年同期为净减少189亿美元；来华其他投资净增加516亿美元，主要是非居民存款增加，上年同期为净减少385亿美元。

此外，国际收支交易导致储备资产略有下降，降幅明显收窄。一季度，中国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）减少26亿美元，同比和环比均少减98%，其中，外汇储备减少25亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸等减少1亿美元。

中国国家外汇管理局周四称，今年3月末，中国对外金融资产和负债均较上年末有所增长，中国金融对外净资产17,319亿美元，较去年末的水平减少686亿美元，降幅3.8%。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)