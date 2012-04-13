中国一季度经济增速低於预期 底部获确认--美银美林

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
路透北京4月13日电--美银美林中国经济学家陆挺周五表示,一季度国内生产总值(GDP)同比增速低於预期,但最坏的时刻已经过去,一季度将成为本次经济周期的底部.
报告并称,3月的经济数据好於前两月,新增贷款反弹且产出有所恢复,大部分投资者相信3月就是"转折点",而我们现在处於从底部上升的时期.
我们仍维持全年GDP增速8.6%的预测,并预计未来几个季度GDP同比增速将回升至8.5-8.6%.
中国国家统计局五公布,今年一季度GDP同比增长8.1%,低於路透调查中值8.3%,为连续第五个季度回落,且创下近三年来最低同比增幅,上次低点是2009年二季度的7.9%.
报告并称,未来政策仍将偏向提振经济增长,但大幅度经济刺激并不可期,未来降息的可能性非常小,预计年内仍将有两次50个bp的调降存款准备金率.(完)
--发稿 张胜男; 审校 丁淑琴
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路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
美国总统特朗普首次在国会发表演说，总算收起狂态，被指终于似一个总统，但若认为这代表他终面对现实，施政将大为务实，恐言之尚早，在宪制等种种掣肘下，他确不得不折衷。
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。