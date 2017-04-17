中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录

路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。

以下是国务院新闻办公室举行的国家统计局2017年一季度经济运行情况发布会要点摘录：

**一季度国民经济稳中向好**

一季度国民经济保持了稳中向好发展势头，经济增速略有回升，结构调整持续推进，积极因素累积增多，经济运行开局良好。

支撑经济增速回升主要有三个因素：一是第二产业特别是工业的支撑力提升。去年以来，随着供给侧结构性改革紮实推进，市场的供求关系明显改善，企业的信心也在不断增强。一季度第二产业对GDP增长贡献率是36.1%，比上年同期提高了1.1个百分点。

二是消费升级的步伐在加快，包括大众创业万众创新催生了很多新的消费模式和业态，带动了新兴消费的发展。这些因素结合在一起令一季度消费对经济增长的贡献达到77.2%，比上年同期加快了2.2个百分点。

三是出口贡献由负转正。一季度货物和服务贸易净出口对经济增长的贡献是4.2%，去年同期是负11.5%。

但也要看到，国际环境仍然错综复杂，国内结构性矛盾还比较突出，巩固持续向好态势尚需进一步努力。

**经济增长稳定性在增强**

去年各个季度之间，包括今年的一季度，经济增速在季度之间波动性非常小，这实际上也说明整个经济增长越来越平稳。

同时，中国经济经过多年发展，产业结构发生了比较大的变化。从一二三产业比重来看，三产的比重已经超过50%，2016年是51.6%，而且服务业运行比较平稳，发展态势比较好，成为经济稳定运行的压舱石、稳定器；从需求的角度来看，消费的贡献率在稳步提升，超过60%，消费又成为经济稳定运行的强大支撑。

因此，未来几个季度中国经济的GDP到底是多少，这不是最主要的，上升0.1、0.2更好，下降0.1也不是什么大事。但有一点可以肯定，中国经济的稳定性在增强，这是一个基本事实。

此外，民间投资也有条件延续回升态势。一方面，市场供求关系总体趋好，市场活力有所改善，为民营企业的投资和发展创造了比较好的条件。另一方面，包括市场准入、PPP项目加快推进等各方面政策支持，对民营企业提供了更多的空间，有利于带动民间投资的发展。

**未来房地产投资增速放缓可能性较大**

一季度房地产投资同比增长9.1%，较1-2月份加快了0.2个百分点，比去年全年加快了2.2个百分点，主要有两个原因，一是去年房地产成交面积涨幅很大，而房地产投资有周期性，企业对房地产投资有一定的滞后性；同时房地产企业到位资金增速也不错。

未来房地产投资走势要从两个角度来看。一是去年房地产成交面积增长非常快，基数非常高，今年一季度已经开始出现回落，下一阶段成交面积、增长速度有所放缓的可能性比较大，这样可能会在一定程度上影响企业投资的积极性。

二是现在一些热点城市有计划地加大了土地的供应，从另一方面也有利于推动房地产投资的增加。我觉得房地产投资下一步增速还需要继续观察。

最近一轮调控措施是3月17日以后陆陆续续出台的，对于整个经济，包括对房价，还有其他房地产方面指标的影响，有可能在4月份乃至以后陆续有所显现。（完）