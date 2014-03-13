中国一季度经济增速或全面放缓 市场淡定以对寄望改革红利

图为1月9日安徽合肥一家超市的员工在更换商品价签。 REUTERS/Stringer

* 1-2月工业、投资和消费均远逊预期

* 一季度经济增速或跌破7.5%

* 政策可能会先等等看看

* 寄望改革释放红利促增长

采访 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京3月13日 -刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位，预示一季度经济增速或全面放缓，前景不容乐观，惟市场淡定以对，并寄望通过改革释放红利以促增长。

尽管一季度经济增速有跌破7.5%的可能，但市场对年初经济数据的大幅波动已有预期，另一方面，时值两会闭幕，李克强总理对中国经济的表态，也让市场确信，相比经济增速，政府更重视的是经济在合理区间内高质量的运行。

“今年1、2月份经济运行情况大幅低于预期，是近几年的低点，这既有改革的影响，也有经济自身运行周期的问题。”广发银行高级交易员颜岩表示，“看来去年下半年开始的一个复苏周期已结束，未来基本面总体运行将偏弱。”

中国国家统计局周四公布，1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于预期的9.5%且为2009年4月以来最低点。社会消费品零售总额同比增11.8%，低于预估中值13.5%，创下自2006年2月以来最低水平。

同期投资亦明显降温，同比增速回落至17.9%，为统计局公布不含农户的固定资产投资数据以来的纪录低点。

“如果3月也这么差的话，一季度恐怕保不住7.5%的增速。”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示。

但他同时指出，经济增速降一些不是坏事情，就是要大力推改革，实际增速低一些，可能会更进一步促使政府花大力气去改革，“不改不行了，没有东西托得住。”

李克强总理在全国人大会议闭幕后的记者会上表示，今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂，既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。

今年中国政府将经济增长目标仍然定在7.5%左右，但他强调这一目标是有弹性有容忍度的，更注重的是数字背后的民生、增长背后的就业。

数据公布后，金融市场总体走势平稳，中国股市沪综指.SSEC盘中一度缩窄涨幅，但仍收涨1.42%，报2,019.111点；银行间市场中长债则应声走强；期货盘面未受冲击，上海螺纹钢期货收高近2%。

**一季度经济下行压力显着增加**

分析人士普遍指出，工业、消费和投资数据显着低于预期，前两月出口亦在低位，采购经理人指数(PMI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)表现低迷，均预示经济下行压力显着增加。

“几个指标都低于预期，呈现相互联动的状态，都反映出近期宏观经济运行不是很景气，一季度GDP增速可能要跌到7.5%以下。”中信建投证券研究发展部副总裁胡艳妮表示。

首创证券研究所副所长王剑辉也指出，他们之前就预测今年一二季度中国宏观经济有出现反复的可能。因为此轮中国经济的复苏伴随着结构调整，所以注定不会是一个直接的反弹增长，会有起起落落。

不过他们也都认为，开局不利未必意味着经济会持续下行，对全年的经济形势没有必要过度悲观。若经济增长持续承压，相信宏观调控将会有所动作。

申银万国首席宏观分析师李慧勇称，数据印证了市场对于1-2月经济较差的预期。接下来需要观察3月能在多大程度上恢复，如果仍然不及预期，那么保增长的力度会加大，通过信贷扩张，以及“十二五”投资项目的续建来对冲下滑。

国家信息中心经济预测部研究员闫敏认为，经济增长承受比较大的压力，短期在资金面偏紧，财政支出缓慢的情况下，经济增长承压，相信宏观调控近期会有所动作。她并表示，从二季度开始，经济增长可能逐步走稳。

值得注意的是，尽管前两月房地产成交回落，但投资增速仍保持在19.3%的高位，远高于固定资产投资增速。

**期待改革红利**

尽管一季度经济前景不乐观，但分析师均认为，政策基调不会因此大动，本届政府强力推进的简政放权等改革措施将释放红利。但对于政策是否微调，如何微调，以及何时开始，观点并不一致。

“本届政府的调控思路已有变化，过去经济一差就批点项目，现在更侧重在简政放权、减少政府干预、打破垄断、扩大民营经济经营范围来起到稳经济促增长的作用。”中国银行战略发展部主管温彬表示。

他认为，二季度可能还是会通过改革来促进经济增长，释放民间活力。政府仍有发力的空间，如，今年加大了保障房建设力度，目标新开工700万套；在破除垄断，促进服务业民营企业发展上也会有所作为。

中国国际经济交流中心研究员张永军则认为，不排除政策上会有微调的可能，包括财政和货币政策方面，其中财政政策上以往按惯例上半年支出较慢，支出多集中在下半年，今年也可以打破惯例作一些调整，上半年支出加快，货币政策上也可以有微幅的调整。

在货币政策上，广发证券的颜岩认为，目前经济运行有些走弱的迹象，会对货币政策的方向带来影响。根据李克强总理最新的言论，保证就业是经济增长的首要目标，而保证就业不等于流动性扩张等刺激手段。

“我们认为央行会坚持目前稳健的货币政策，流动性着重总量控制，但力度相比过去更温和。”他称。

李克强总理在记者会上强调，中央政府把简政放权作为改革的先手棋，今年将继续推进简政放权，调动千千万万人的积极性，为中国经济的发展不断地注入新动力。

“改革会触动利益，放宽市场准入，增强市场竞争力，现有的一些企业就会感到压力。但为了释放改革红利，让广大人民受惠，我们义无反顾。”他称。(完)

(审校 曾祥进)

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