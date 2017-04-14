中国经济开局良好首季财政收入同比大增 后期增幅可能回落（更新版）

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路透北京4月14日 - 受中国经济企稳向好因素增加，以及工业生产者出厂价格(PPI)和部分大宗商品价格大幅上涨等因素带动，以现价计算的今年一季度中国财政收入同比快速增长达14.1%，但后期受减税降费政策效应等显现，收入增幅可能明显回落。

中国财政部周五公布数据显示，1-3月累计全国一般公共预算收入44,366亿元人民币，同比增长14.1%；一般公共预算支出45,917亿元，同比增长21%。

“一季度收入增长有短期因素影响，后期受减税降费政策效应进一步显现、上年相关指标回升垫高基数等影响，收入增幅可能明显回落。”财政部新闻稿称，各地财政部门要密切关注经济形势，加强财政运行监测分析，积极做好预研预判，切实采取有效措施，促进财政平稳增长。

数据显示，3月单月，全国一般公共预算收入12,912亿元，同比增长12.2%。全国一般公共预算支出21,057亿元，同比增长25.4%。

中国月度财政收支增速图表 tmsnrt.rs/2pdk3Qa

**PPI大涨助推一季度财政收入大增**

与一季度中国宏观经济形势开局良好的走势一致，一季度财政收入亦大增。财政部新闻稿称，一季度财政收入较快增长是多重因素共同作用所致，包括价格上涨因素，经济企稳向好因素，以及一般贸易进口价量齐升等共同影响。

今年以来，工业生产者出厂价格（PPI）和部分大宗商品价格大幅上涨。中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，PPI同比上涨7.6%。带动以现价计算的财政收入快速增长。

同时，经济企稳向好，受价格回升等带动，企业生产趋于活跃、利润明显增加、投资信心增强。经济运行中积极因素增加，带动了工业和服务业税收增长。

中国国家发改委发言人严鹏程周四表示，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今年一季度中国经济延续去年三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期会逐季稳步回落。

此外，一般贸易进口价量齐升，进口总额大幅增长，带动进口环节税收同比增收较多，拉动全国财政收入增幅3个多百分点。

中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高。中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%。

在主要税种方面，一季度国内增值税14,741亿元，同比增长5.8%;企业所得税7,643亿元，同比增长18.8%，主要受企业利润快速增长的带动，个人所得税3,819亿元，同比增长21.2%，主要受居民收入增长、财产转让所得增加等带动。

土地和房地产相关税收中，受部分地区商品房销售较快增长等影响，契税1,203亿元，同比增长18.9%；土地增值税同比增长26.1%；房产税569亿元，同比增长13.5%。

数据显示，1-3月累计国有土地使用权出让收入9,486亿元，同比增长29.9%；相关支出7,043亿元，同比增长18.7%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

3月 12.2 25.4

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）

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